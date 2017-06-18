هواوى توفر سحابتها الهجينة لحزمة Microsoft Azure‎

أعلنت شركة هواوي لحلول شبكات الاتصالات، عن خطط لتوسيع محفظة منتجاتها من الخوادم لتقديم حلول السحابة الهجينة لحزمة Microsoft Azure بحيث تصبح سحابة هجينة مدعومة بخوادم ومفاتيح هواوى.

وسيُمكِّن الحل الذى تم تصميمه بشكل مشترك للمؤسسات ومزودي الخدمات نشر خدمات Azure في حدود المكان مع توافق سهل وبسيط، مما يسمح للشركات بتسريع التحول الرقمي وتبني منصة سحابة هجينة بشكل موثوق، ومن المتوقع أن تكون سحابة هواوي الهجينة لحزمة Microsoft Azure متاحة تجاريا بحلول الربع الأول من عام 2018.

ويتيح الحل الذى تم تصميمه بشكل مشترك – ويستند إلى أحدث جيل من FusionServer و CloudEngine من هواوى – بصورة فريدة تكامل مدمج بين برنامج eSight للإدارة من هواوى وحزمة أزور، مما يمكن العملاء من الإدارة المتكاملة لأجهزة الهاردوير.

تتميز البنية التحتية للسحابة الهجين من هواوي بـ FusionServer ، التى توفر بنية متكاملة عالية الكثافة، وسعة تخزين كبيرة، وإدارة موثوق بها للغاية، وهو خيار مثالي للحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء، ويوفر هواوي CloudEngine امكانية وصول عالية الكثافة بقوة 10G وتصل إلى 100G في الربط البيني، مما يتيح للشبكات عالية الأداء والموثوقية، ذاكرة اخزين مؤقت كبيرة، ووقت استجابة أقل. وفي نهاية عام 2016، قامت هواوي بتسليم أكثر من مليوني جهاز افتراضي و420 مركز بيانات سحابية للعملاء في 130 بلدا في عدد من القطاعات، بما في ذلك الحكومة والمرافق العامة والمُضغلين والطاقة والتمويل.

وقال تشيو لونغ، رئيس خط إنتاج خوادم تكنولوجيا المعلومات بشركة هواوي: “إن الجمع بين قوة هواوي التنافسية وخبرة مايكروسوفت السحابية في أجهزة الخادم، وسحابة هواوي الهجينة الرائدة لحزمة ميكروسوفت أزور هو الخيار المثالي للشركات التي تتحول إلى سحابة الهجينة”، وأضاف: “الحل المصصم بالشراكة يجسد العلاقة الناجحة والمتكافئة بين الشركتين”.