هواوى تنفق 76.4 مليار يوان على البحث والتطوير‎

أعلنت شركة هواوى الصينية لأجهزة المستهلك، عن إنفاقها 76.4 مليار يوان صينى خلال العام الماضى أي ما يعادل 11 مليار دولار لدعم قسم الأبحاث.

وقالت الشركة فى بيان صحفى اليوم أنها نجحت في ان تصبح واحدة من أفضل ثلاث شركات عالمية مصنّعة للهواتف الذكية في العالم. متفوقة على عدد من الشركات العالمية الكبرى ذات التاريخ الطويل.

كما ارتفعت حصتها فى سوق الهواتف الذكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة تصل إلى 15% لكليهما وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق ” GFK “.

بينما أظهرت إحصاءات شركة “الخدمات الاستشارية العالمية” IDC، أن الشحنات العالمية من الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة لا تزيد على 2.3% خلال العام الماضي.

بينما ارتفعت شحنات هواوى السنوية بنسبة 29% لتصل قيمتها إلى 139 مليونا، متخطيةً سقف الشحنات العالمية.

كما قفزت إيرادات المبيعات فى الشركة بنسبة 44% وتجاوزت قيمتها 179.8 مليار يوان صينى أى ما يعادل 25.9 مليار دولار أمريكى.

وازداد تأثير علامة هواوى التجارية عالمياً، وأظهرت نتائج استبيان Ipsos أن معدل الوعى بالعلامة التجارية العالمية لشركة هواوى ارتفع من 76% في العام 2015 إلى 81٪ في العام 2016.

كما حلّت هواوى أيضاً في المرتبة 72 من قائمة Interbrand الدولية لأفضل علامة تجارية عالمية في العام 2015 وفي المرتبة 50 من قائمة BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية قيمةً فى العالم، كما تعتبر هواوى الشركة الصينية الاولى والوحيدة ضمن قائمة Forbes لأعلى العلامات التجارية قيمة لتحتل المرتبة الـ 88 فى عام 2017.