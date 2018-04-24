هواوى تنفذ أولى دوراتها لتأهيل تجار المحمول بالجيزة

دعاء حسنىنفذت شركة هواوى لتكنولوجيا الهواتف الذكية أولى دوراتها التدريبية، لتأهيل تجار المحمول بمحافظة الجيزة على مهارات البيع والتفاوض والتنمية البشرية بمشاركة أكثر من 200 من منتسبى شعبة أصحاب مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، مؤكدة دعمها للغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر

دعاء حسنى

نفذت شركة هواوى لتكنولوجيا الهواتف الذكية أولى دوراتها التدريبية، لتأهيل تجار المحمول بمحافظة الجيزة على مهارات البيع والتفاوض والتنمية البشرية بمشاركة أكثر من 200 من منتسبى شعبة أصحاب مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، مؤكدة دعمها للغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر فى خطتها الهادفة لتحسين الخدمات التى تقدمها لمنتسبيها والخاصة بتطوير الأداء.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الغرفة تواصل جهودها فى تكثيف التعاون المباشر فيما بين الغرفة والشركات فى مختلف المجالات سواء كانت شركات مصرية أو عالمية بما يحقق التكامل بين أطراف المنظومة الاقتصادية داخل السوق المصرية باعتبار الغرفة هى المنظمة الأم للتجار والصناع ومؤدى الخدمات.

وأشار “ناصر”، إلى أن الغرفة تفتح قنوات اتصال دائمة مع الشركات العالمية لتحديث منظومة العمل داخل الغرفة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها ويرفع فى الوقت ذاته من مستويات الخدمة المُقدمة للمستهلك ويرتقى بسوق المحمول فى مصر، مشيرًا إلى أن تدريب العاملين بقطاع الاتصالات والتليفون المحمول يعتبر انطلاقة للتعاون المستمر مع شركة هواوى العالمية.

وبدأت غرفة الجيزة قبل شهرين تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل أصحاب مراكز الإتصالات وتجار المحمول بالتعاون مع شركات عالمية ومنها نوكيا وألكاتيل وموتورولا.

وقال عصام بدر الدين، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن الشُعبة وبتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى إقامة مجموعة من الدورات التدريبية لتجار المحمول بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، وذلك على تنمية المهارات وفنون البيع والتعرف على أحدث تكنولوجيات المحمول حول العالم.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشُعبة، إن 200 من تجار المحمول شاركوا بالدورة التدريبية التى أقامتها شركة هواوى، وذلك ضمن خطة الشعبة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للتنمية البشرية وإدارة الأعمال للعاملين بقطاع الاتصالات.

وأشار حسين سعد، عضو مجلس إدارة الشُعبة، إلى أن الشعبة تستهدف التوسع فى النشاط التدريبي لمنتسبيها الذين يصل عددهم إلى نحو ٢٥٠٠ شركة تعمل بالمجال داخل محافظة الجيزة من إجمالي ١٤ ألف شركة على مستوى الجمهورية بحسب الإحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية.

ومن جانبه، قال خالد العمروسي، مدير مكتب هواوي مصر، إن “هواوى” أعدت خطة لدعم الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة فى خطتها التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الشركة وفرت أطقم فنية من موظفى الشركة متخصصين فى التدريب على مهارات البيع والتواصل والتنمية البشرية لتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرفة التجارية، مؤكداً أن شركته تضع على رأس أولوياتها الاستثمار فى البشر وهو ماجعلها حريصة على تنفيذ دورات تدريبية لتجار التليفون المحمول من منتسبي الغرفة التجارية.