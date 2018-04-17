هواوى تنشئ إدارة مستقلة لهواتف أونر

المال-خاصأجرت شركة هواوى الصينية لأجهزة المحمول تغييرات جديدة فى هيكلها الإدارى بعد تعيين «كيث لى» مديرًا عامًا لها بمصر فى فبراير 2018 خلفا لـ«جورج لى».وعلمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بالشركة أنه تم إنشاء إدارة منفصله تتولى توزيع وتسويق هواتف أونر «h

المال-خاص

أجرت شركة هواوى الصينية لأجهزة المحمول تغييرات جديدة فى هيكلها الإدارى بعد تعيين «كيث لى» مديرًا عامًا لها بمصر فى فبراير 2018 خلفا لـ«جورج لى».

وعلمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بالشركة أنه تم إنشاء إدارة منفصله تتولى توزيع وتسويق هواتف أونر «honor» فى السوق المحلية بعد زيادة مبيعاتها خلال المرحلة الماضية وقامت بتعيين محمود الشيمى مديرا لها.

ومن المعروف أن «هواوى» أطلقت العلامة التجارية «أونر» منذ 4 سنوات تقريبا، وتشمل عدة فئات منها «إكس» وتتجاوز مبيعاتها عالميًّا أكثر من 40 مليون وحدة تقريبا.

وقالت المصادر لـ«المال» إن هواوى تعاقدت مع شركة اتصال الإماراتية كوكيل حصرى لمنتجات أونر، بجانب تقديم خدمة الدعم الفنى والصيانة للعملاء فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب شركة GFK للأبحاث التسويقية، فإن مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر تقدر بنحو 18 مليون جهاز سنويا، بقيمه تتراوح بين 30 و35 مليار جنيه، علما بأن %50 من مبيعات السمارت فون محليا يقل سعرها عن ألفى جنيه، وهناك اهتمام متزايد من المستهلكين على شراء الهواتف ذات الكاميرات الخلفية 8 ميجابيكسل و5 ميجا للأمامية.

ويعمل فى السوق المصرية أكثر من 35 علامة تجارية، أبرزها سامسونج الكورية والتى تستحوذ على %46.04 من مبيعات سوق الهواتف الذكية، تليها هواوى الصينية بـ%12.45، ثم آبل الأمريكية بـ%7.99.

بينما تحتل شركتا «لينوفو وإنفينيكس»الصينيتان المركزين الرابع والخامس بحصص سوقية بلغت %7.87 و%5.02 على التوالى.