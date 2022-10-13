«هواوى تكنولوجيز» تزود شرم الشيخ بشواحن السيارات الكهربائية استعدادًا لقمة المناخ

قال جوى دينج، الرئيس التنفيذى لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوى تكنولوجيز مصر، إنها قامت بتزويد مدينة شرم الشيخ بشواحن للسيارات الكهربائية، فى إطار الاستعدادات لعقد قمة المناخ نوفمبر المقبل، مضيفًا أنها تنوى المنافسة بقوة فى هذا القطاع.

وأوضح، لـ«المال»، على هامش مشاركته فى معرض Next in Mobility المتخصص فى التنقل الكهربائى، والذى عُقد الأسبوع الماضى، أن «هواوى تكنولوجيز» قامت بتوريد كميات من الشواحن لصالح نقاط شحن أخرى، ومنها محطة عدلى منصور التبادلية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، «عدلى منصور» كأضخم محطة تبادلية فى الشرق الأوسط قبل نحو شهرين، فى إطار خطة تطوير قطاعات النقل، وتحويل الوسائل الجماعية فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى كهربائية صديقة للبيئة.

تستعد للمنافسة على مناقصة إنشاء 3 آلاف محطة

وأضاف «دينج» أن «هواوى» تترقب طرح الحكومة مناقصة إنشاء 3 آلاف محطة لشحن السيارات الكهربائية لاقتناص حصة منها، لافتًا إلى أن تهيئة البنية التحتية لهذه المركبات سيسهم فى زيادة الطلب عليها، وهو ما سيعزز حجم أعمال الشركة الصينية فى هذا المجال.

وحول إمكانية تصنيع «هواوى» للشواحن فى مصر، قال إن «هذا هو اتجاهنا فى المستقبل، لكنه يعتمد على مدى استعداد السوق لاستقبال هذه التكنولوجيا.

وأضاف أن الشركة منفتحة على توريد تقنياتها المرتبطة بالسيارات الكهربائية لأحد الشركاء فى مصر إذا كان يرغب فى الاستفادة بها، ضمن مشروع لتصنيع هذه المركبات.

وأوضح أن اختيار الشريك سيكون بناءً على معايير مشددة لضمان جدارته وقدرته على المنافسة فى السوق التى ستشهد طفرة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

الشراكة مع الحكومة تحصن 80% من مشروعاتنا ضد مشكلات الاستيراد

وبشأن مدى تأثر حجم أعمال «هواوى» فى مصر خلال العام الحالى بقيود الاستيراد التى تواجهها شركات منذ فترة، قال «دينج» إن تنفيذ مشروعات بالشراكة مع الجهات الحكومية أسهم فى حماية نحو 80% من مشروعات الشركة فى مصر من التأثر بهذا الأمر.

واستطرد أن نسبة التأثر فى المشروعات تقارب 20%، متوقعًا أن تسهم السياسات الحكومية الراهنة فى التغلب على عقبات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.