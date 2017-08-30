هواوى تقود ثورة تكنولوجية فى قطاع السكك الحديدية‎

حلول السكة الحديد الرقمية من هواوى لخدمة أكثر من 100.000 كيلومتر من السكك الحديدية فى جميع أنحاء العالم المال - خاص تواصل شركة هواوي، الشركة الرائدة عالميا فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قيادتها لثورة تكنولوجية هائلة فى مجال السكك الحديدية، حيث بدأت مؤخرا تفعيل نظام شبكات الاتصالات ا

حلول السكة الحديد الرقمية من هواوى لخدمة أكثر من 100.000 كيلومتر من السكك الحديدية فى جميع أنحاء العالم

المال – خاص

تواصل شركة هواوي، الشركة الرائدة عالميا فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قيادتها لثورة تكنولوجية هائلة فى مجال السكك الحديدية، حيث بدأت مؤخرا تفعيل نظام شبكات الاتصالات التشغيلية للمرفق.

وكبداية للاستخدام التجارى لهذا النظام الخاص بالشركة، تم الإعلان مؤخرا عن انطلاق مشروع السكك الحديدية فى مومباسا – نيروبى بكينيا.

ويتيح حل السكة الحديدية الرقمية من هواوى مهام متعددة للاتصالات، بما فى ذلك إرسال الرسائل ذات الأهمية القصوى، والاتصالات فى حالات الطوارئ، والاتصالات فى قسم الصيانة، والنقل الآمن، ويضمن إمدادات طاقة مستقرة على طول الخط بالكامل، وسيلبى هذا الحل متطلبات العملاء لعمليات آمنة ومستقرة وفعالة للسكك الحديدية وضمان اتصالات موثوق بها للغاية.

وتتطلب السرعات العالية وفواصل المغادرة القصيرة للسكك الحديدية الحديثة عمليات تقاطر آمنة ومستقرة وتتمتع بالموثوقية، ويتيح الحل الرقمى من هواوى مجموعة كاملة من النظم الأساسية مثل نظام اتصالات السكك الحديدية عالى الموثوقية، والرائد فى مجال هذه الصناعة ونظام نقل واسع النطاق يعتمد على أنابيب لينة وصلبة لحماية نظام التحكم فى القطار وغيرها من الخدمات ذات المهام الحرجة، ونظام إمدادات الطاقة ذو كفاءة عالية ، ونظام رصد بيئى يسمح بدرجة كبيرة للتوسع والإدارة الذكية وتضمن النظم الأساسية عمليات القطار الآمن.

وحلول الجيل التالى من نظام GSM-R من هواوى لبناء شبكة اتصالات من القطار إلى الأرض وبوجود النسخ الاحتياطى والإتاحة بنسبة 99.999٪، تضمن للشبكة انتقال مستقر لإشارات التحكم فى القطار. واستنادا إلى منصات الأجهزة، تدعم محطات الجيل التالى من BTS3900 GSM-R الانتقال السلس إلى شبكة LTE-R. تستخدم شبكة النقل أجهزة نقلMSTP هجينة متطورة من هواوى تدعم مسطحات SDH/IP المزدوجة.

وتتحمل الأنابيب الصلبة SDH والأنابيب الناعمة IP خدمات متعددة بشكل شامل دون المساس بموثوقية إرسال الخدمة الحرجة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تركيب إمدادات الطاقة والاتصالات الفاخرة من هواوى ونظام الطاقة غير المتقطعة (UPS) لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة على الطاقة الاحتياطية، وضمان إمدادات الطاقة عالية الجودة لأنظمة الاتصالات ومراكز البيانات وأنظمة الأمن، وغيرها من الأحمال الحرجة.

تم نشر حلول السكة الحديد الرقمية من هواوى لخدمة أكثر من 100،000 كيلومتر من السكك الحديدية فى جميع أنحاء العالم، وتشمل مشاريع السكك الحديدية الرقمية الرئيسية مثلا ألمانيا وجنوب أفريقيا، فضلا عن خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة فى الصين وإسبانيا.

وبوجود حلول مبتكرة وقدرات تسليم عالمية، تلتزم هواوى ببناء سكة حديدية متصلة بشكل أفضل مع الشركاء والعملاء فى قطاع السكك الحديدية فى جميع أنحاء العالم.

وكأول خط جديد تم بناؤه فى كينيا خلال القرن الماضي، يمر خط سكة حديد مومباسا – نيروبى عبر أراضى كينيا من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربي، بدءا من مومباسا، أكبر ميناء على طول الساحل الشرقى لأفريقيا، إلى نيروبي، العاصمة وأكبر مدينة فى شرق أفريقيا، ويؤدى الخط دوراً محورياً فى شبكة السكك الحديدية فى شرق أفريقيا، وقد مهد الطريق لربط خطوط السكك الحديدية فى المنطقة، ويعد هذا الخط جزءا من خطة طويلة الأجل لربط شبكة واسعة من السكك الحديدية من كينيا، مرورا بأوغندا وبوروندي، وحتى جنوب السودان. وسيوفر هذا الشريان فى شرق أفريقيا وسائل النقل المريحة ويعزز التعاون الإقليمى والتكامل والنمو الاقتصادى والتنمية الإجتماعية.

وستوفر العمليات المأمونة والفعالة لسكة حديد مومباسا – نيروبى دعما كبيرا لنقل الركاب والبضائع فى كينيا، وبالتالى النمو الاقتصادى للبلد. وفى الوقت نفسه، فإن السكك الحديدية ستجعل اقتصادات شرق أفريقيا أقرب إلى بعضها البعض.