هواوى تعقد المؤتمر الأول للشراكة في مصر‎

المال – خاصعقدت شركة "هواوى مصر" لحلول الاتصالات، مؤتمرها الأول للشراكة في مصر لعرض سياسات أعمالها الجديدة، وذلك بفندق ريتز كارلتون، بحضور أكثر من 180 ضيفًا، وأكثر من 30 من شركاء هواوى لقطاع الأعمال.وخلال المؤتمر، ألقى تيري ليو، الرئيس التنفيذي لـ "هواوي مصر"، كلمة أمام جميع الشركاء يعد في

المال – خاص

عقدت شركة “هواوى مصر” لحلول الاتصالات، مؤتمرها الأول للشراكة في مصر لعرض سياسات أعمالها الجديدة، وذلك بفندق ريتز كارلتون، بحضور أكثر من 180 ضيفًا، وأكثر من 30 من شركاء هواوى لقطاع الأعمال.

وخلال المؤتمر، ألقى تيري ليو، الرئيس التنفيذي لـ “هواوي مصر”، كلمة أمام جميع الشركاء يعد فيها بزيادة الاستثمار الدائم في قطاع الأعمال، معربًا عن استعداد الشركة لمساعدة الشركاء على بناء قدرات مختلفة من خلال منصة الـ أوبن لاب Open lap.



وأثناء فعاليات المؤتمر، عرضت الشركة سياسة وإستراتيجية هواوي مصر للأعمال والشراكة الجديدة، وشاركت شركة “تي كمبيوترز T Computers” قصص التعاون الناجحة مع هواوي لكونها ممثل للشركاء.

وشارك العديد من شركاء النجاح مثل “القرية الذكية Smart Village”، والتعليم والصناعات المصرفية خطتهم المستقبلية الطموحة للتعاون مع الشركة، وشاركت شركة التوزيع سيليكون 21 و”إم تي آي”، مقدمة عن أعمالهم التجارية والتوقعاتهم للسوق.



وأطلقت شركة سيليكون 21، خلال هذه القمة برنامج The Help (شريك التعلم) المعتمد من هواوي والذى يهدف إلى استكشاف سوق جديدة لتنمية المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، كما تمنح هذه القمة لقب أفضل الشركاء والأفراد أداءً لإنجازاتهم الممتازة في النصف الأول من عام 2017.