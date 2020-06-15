«هواوى» تعتزم افتتاح 27 فرعاً «Experience store» قبل نهاية العام الحالى

تعتزم مجموعة هواوى الصينية لأجهزة المستهلك افتتاح 27 فرعًا جديدًا من متاجر الـ«Experience Store» بالسوق المصرية قبل نهاية العام الحالى، باستثمارات مليون دولار.

وقال بيك ين، نائب رئيس هواوى مصر، إن الشركة لديها حاليًا 13 فرعًا من Experience Store ، وتسعى للوصول إلى 40 قبل أواخر 2020، مع زيادة معدل إقبال المستهلك المحلى على منتجاتها، وارتفاع حركة الطلب خلال الفترة الأخيرة على أجهزة الهواتف الذكية.

وأوضح ين لـ«المال» أن مفهوم «Experience Store» فى مصر يستهدف إتاحة أحدث تجربة لمنتجات هواوى قبل شرائها، وتقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفنى لعملاء هواوى فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد بيك ين أن هواوى لديها ثقة كبيرة فى تعافى الاقتصاد المصرى من تداعيات فيروس كورونا؛ لذلك قررت زيادة حجم استثماراتها، كما تخطط لتعيين 200 موظف قبل أواخر 2020، ليصل بذلك إجمالى عدد الموظفين الجدد إلى 400. وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» الذى نشرته «المال» مؤخرًا، فإن شركة هواوى الصينية استحوذت على %12.5 من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية بمصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي؛ لتحتل بذلك المركز الثالث بعد كل من أوبو الصينية، التى تصدرت المبيعات بحصة سوقية %25.8 وسامسونج الكورية بنسبة %24.6