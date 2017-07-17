هواوى تطلق هاتف Y3 2017.. تعرف على مواصفاته‎

المال-خاصقامت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك، بإطلاق النسخة الجديدة من هاتفها Y3 2017 الذى ينتمى لسلسلة هواتف هواوى Y Series.يأتى هاتف هواوى Y3 2017 الجديد مزود بشاشة بقياس 5 بوصة من نوع TN LCD، كما أنه الهاتف يتمتع برقاقة Mediatek MT6580М التى تحتوى على معالج رباعى النواة يعمل بتردد 1.3 جيجاهرتز

المال-خاص

قامت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك، بإطلاق النسخة الجديدة من هاتفها Y3 2017 الذى ينتمى لسلسلة هواتف هواوى Y Series.

يأتى هاتف هواوى Y3 2017 الجديد مزود بشاشة بقياس 5 بوصة من نوع TN LCD، كما أنه الهاتف يتمتع برقاقة Mediatek MT6580М التى تحتوى على معالج رباعى النواة يعمل بتردد 1.3 جيجاهرتز من نوع Cortex-A7 مع معالج رسومات من نوع Mali-T400MP2، وذاكرة وصول عشوائية بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 8 جيجابايت.

أما كاميرا الهاتف الخلفية فتتميز بدقتها البالغة 8 ميجا بيكسل تاتى بفتحة عدسة F2.0 بتقنية التركيز السريع، مزودة بفلاش LED، أما الكاميرا الأمامية فتأتى بدقة 2 ميجا بكسل حيث تدعم وضع Beautiful Skin مما يجعل البشرة تبدو أكثر جمالاً وطبيعة، مما يساعد مستخدمى الهاتف على التقاط افضل صور السيلفى.

كما تم تزويد الهاتف ببطارية بسعة 2200 ملى امبير , تدعم تقنية توفير الطاقة Super Power Saving Mode، مما يعطى مستخدمى الهاتف امكانية لاستخدام الهاتف لمدة تدوم 3 ساعات فى حالة تبقى 8% فقط من شحن البطارية، كما سيتم طرح الهاتف بالعديد من الألوان المختلفة مثل: الأزرق، الرمادي، الذهبي، الروز والأبيض.

وقال جورج لى مدير مكتب هواوى مصر:” إن اطلاق هاتف Y3 2017 الجديد المنتمى لسلسلة Y Series يأتى ضمن استراتيجية هواوى التى تهدف إلى الاهتمام بكل فئات المستخدمين وتقديم المنتجات ذات المواصفات العالية وبسعر مناسب، وذلك من خلال التركيز على صناعة الهواتف عالية الجودة، التى تتماشى مع جميع فئات المستخدمين.”