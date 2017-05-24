هواوى تطلق نسخة محدثة من هاتفى GR5 2017 و GR3

المال - خاص أطلقت شركة هواوى الصينية للهواتف المحمولة نسختين جديدتين من هاتفى GR3 2017 و GR5 2017. وقال جورج لى مدير مكتب مصر لـمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك: "إن إطلاق النسخ المحدثة من سلسة GR 2017 يعكس اهتمام الشركة المستمر…

المال – خاص

أطلقت شركة هواوى الصينية للهواتف المحمولة نسختين جديدتين من هاتفى GR3 2017 و GR5 2017.

وقال جورج لى مدير مكتب مصر لـمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك: “إن إطلاق النسخ المحدثة من سلسة GR 2017 يعكس اهتمام الشركة المستمر بفئة الهواتف الذكية متوسطة التكلفة، وذلك لأنها تمثل النسبة الأكبر من السوق المحلية، حيث تسعى هواوى دائماً لضمان أفضل قيمة شرائية لعملائها، وذلك عن طريق توفير هواتف ذكية بإمكانيات متقدمة وجودة استثنائية مقارنة بأجهزة منافسيها في نفس الفئة “.

يتميز هاتف GR5 2017 بتصميم معدني جذاب منحني الأطراف ومزود بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل والأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل، حيث تعمل العدستان سوياً لمنح المستخدمين (Dynamic Depth) لصور أكثر عمقاً. بالإضافة الى كاميرا أمامية بجودة 8 ميجا بيكسل وبزاوية رؤية عريضة قدرها 78 درجة مزودة بأربع عدسات بلاستيكية، التي تعمل علي مساعدة المستخدمين في الوصول الي أبهي صورهم أثناء تصوير لقطات سيلفى.

بينما يأتى هاتف هواوي GR3 2017 بتصميم زجاجي مزدوج جذاب بقياس 2.5D علي الوجهة الأمامية والخلفية من الهاتف، مما يظهر الهاتف بحجم أكبر من حجمه الطبيعي. وقامت هواوي بتزويد الهاتف بالقوة الكافية لتلبية احتيجات فئة مستخدمى الألعاب وفئة مستخدمين الأنترنت، بوجود بطارية ذات سعة كبيرة تدوم لفترات طويلة. الهاتف مزود بنظام هواوي EMUI 5.0 المحمل بواسطة نظام أندرويد نوجا 7.0 للتشغيل.

تتوفر النسخ الجديدة من سلسة هواتف GR 2017 الآن فى السوق المصرية من خلال شبكة فروع وموزعي شركة هواوي على مستوى الجمهورية.