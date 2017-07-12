هواوى تطرح هاتف Y5.. تعرف على مواصفاته‎

أطلقت هواوى للهواتف الصينية النسخة الجديدة من هاتفها المتميز Y5 2017 فى السوق المصرية تحت شعار” ذاكرة اكبر لذكريات اكثر”.

يأتى جهاز Y5 2017 الجديد بشاشة 5 بوصة بدقة وضوح 1280×720HD، تعتبر الأفضل فى تلك الفئة متفوقة على منافسيها، وتبلغ الذاكرة العشوائية للهاتف 2 جيجابايت وتسع الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت قابلة للزيادة باستخدام بطاقات التخزين الخارجية MicroSD لتصل حتي 128 جيجا بايت لعملية تخزين أكبر وأفضل، حيث يعتبر الهاتف الوحيد في فئاته بتلك السعة التخزينية، الامر الذي يأتى يخدم فئة الشباب الذين هم دائماً حريصون على تخزين ملفاتهم الشخصية على هواتفهم لاستخدامها فى اى وقت ومكان في سهولة وسرعة، لذلك يعتبر Y5 2017 الجديد الهاتف المثالي لهم.

كما يتمتع الهاتف بتصميم جذاب وملمس فريد، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F2.0 مدعومة بفلاش ثنائي لتسهيل امكانية التقاط الصور بطريقة ادق واوضح في اي مكان وزمان.

وتأتى الكاميرا مزودة بتقنية التركيز التلقائي AutoFocus، في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل مزودة بفلاش LED وتقنيات عديدة مثل Beautiful Skin 3.0 وSoft Lighting لالتقاط أجمل الصور السلفي في مختلف الظروف. ليأتي الهاتف بكل تلك الإمكانيات المتطورة لتثبت هواوي مرة أخرى تفوقها عن باقي منافسيها.

وتمت اضافة بطارية للهاتف تعمل بقوة 3,000 مللي أمبير والتي تتفوق عن الجيل السابق من نفس الهواتف بنسبة %36 مما يساعد على الحفاظ على اطول عمر للبطارية فى حين صرحت الشركة انها سوف تعمل بكفائة تصل الى 80% حتى بعد 800 عملية شحن وتفريغ. الأمر الذي يجعل من Y52017 هاتف أكثر تحملا للمهام الصعبة

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 6.0 مارشميلو مع واجهة استخدام EMUI 4.1 بمعالج ميديا تك رباعي النواه. يضمن الهاتف ايضاً خاصية Easy Key متعددة الوظائف التي تمكن مستخدمي الهاتف من فتح التطبيقات بكل سهولة عن طريق الضغط عليه.

صرح جورج لي مدير مكتب هواوي مصر أن الشركة تعمل دائماً على تلبية احتياجات كافة مستهلكيها في مختلف القطاعات، من خلال طرح كل ما هو جديد من هواتف إقتصادية بأسعار مناسبة مجهزة بأعلى المواصفات وأفضل التقنيات. حيث قال إن هواتف Y5 2017 تأتي أقوى من سابقتها لكي تعطي مستخدميها تجربة أفضل، وأسرع، وأقوى لتتناسب مع متطلبات مستهلكيها.

وأكد لي أن تقديم هاتف يجمع بين السعر المنافس والإمكانيات الاستثنائية مع التصميم الفريد يأتي إنعكاساً لإستراتيجية الشركة التي دائما تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لعالم الهواتف الذكية.

يتوفر هاتف Y5 2017 في السوق المصرية بألوان مختلفة منها الذهبي والازرق والابيض والرمادي اعتباراً من منتصف شهر يوليو من خلال شبكة فروع وموزعي هواوي المعتمدين.

