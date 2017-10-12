هواوى تطرح هاتفها الجديد mate 10‎ الأسبوع المقبل

المال-خاص تستعد هواوى لكشف النقاب عن هاتفها الجديدMate 10 بمعالج الجديد كيرين 970، والذي من المقرر إطلاقه عالمياً يوم الإثنين المقبل بمدينة ميونخ الالمانية. يحتوي معالج كيرين 970 على منظومة المعالجة الرائدة (SoC) التي تتضمن وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى.…

المال-خاص

تستعد هواوى لكشف النقاب عن هاتفها الجديدMate 10 بمعالج الجديد كيرين 970، والذي من المقرر إطلاقه عالمياً يوم الإثنين المقبل بمدينة ميونخ الالمانية.

يحتوي معالج كيرين 970 على منظومة المعالجة الرائدة (SoC) التي تتضمن وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى.

والجيل الجديد من وحدة معالجة الرسوميات (GPU) المؤلفة من 12 نواة، بالاضافة إلى وحدة التشغيل العصبية (NPU) التي تعزز إمكانيات الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر تجربة مستخدم أفضل بكثير. وتعد هذه التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها هواوي نقلة نوعية غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية.

وتركز وحدة التشغيل العصبية (NPU) من هواوي، والتي تعد جزءاً أساسياً من معالج ’كيرين 970‘، على مهام الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالخدمات السحابيّة، إلى جانب الاهتمام بالعمليات الحسابية الفوريّة بمختلف مراحل عمل الجهاز. ومن خلال توظيف مزايا الذكاء الاصطناعي القائمة على المنصات السحابيّة، ستقوم هواوي بتوفير خدمات مخصصة ومتاحة بسهولة على جهازها المرتقب الجديد Mate 10.

وتمتاز وحدة التشغيل العصبيّة NPU لمعالج’ كيرين 970‘ بمميزات عديدة من المتوقع أن تغيّر وجه تكنولوجيا الهواتف الذكية خلال السنوات القادمة. حيث سيقوم هاتف Mate 10، الذي سيتم طرحه في الأسواق قريباً بالعمل بسرعة أعلى مع استجابة أسرع، خصوصاً وأنه سيلغي الحاجة لتحميل البيانات من الجهاز على المنصات السحابيّة، ثم استخدام الحاسوب وإرسال البيانات مجدداً إلى الهاتف، مما يسهل عملية نقل البيانات بشك كبير. كما تجعل NPU الجهاز أكثر أماناً وخصوصية للمستخدم، بالإضافة الى استهلاك أقل بكثير للطاقة مما يضمن كفائة أعلى لمستخدمي أحدث أجهزة سلسلة Mate.

وتساعد وحدة التشغيل العصبية في هواتف Mate 10 على الارتقاء بأساليب التصوير الذكي إلى مستويات جديدة كلياً، مما يسمح للهواتف الذكية بفهم وتلبية متطلبات واحتياجات المستخدمين، إلى جانب دعم خاصية التعرف على الصور، وتسهيل عمليات التفاعل الصوتي والتصوير الذكي. فعلى سبيل المثال، يتطلّب إحداث التأثيرات الجمالية والفنية في تطبيق ’بريسما‘ (Prisma) وقتاً طويلاً، ولكن من الممكن إجراؤها بشكل فوري بواسطة كاميرا هواتف Huawei بفضل وجود وحدة المعالجة العصبيّة. وبالأضافةً إلى ذلك، ستضمن ميزة التعرف على الصور تحديد الأجسام الكاميرا، وضبط الإعدادات والأنماط بشكل تلقائى.