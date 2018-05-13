هواوى تطرح أحدث هواتفها P20 Pro‎ بالسوق المصرية

المال – خاص : أعلنت اليوم مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المنتظرة P20 Pro في سوق الهواتف الذكية بمصر وقال "كيث لي"، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك:"نحن نقدم تجربة رائدة ومتطورة من التصوير الفوتوغرافي في…

المال – خاص :

أعلنت اليوم مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المنتظرة P20 Pro في سوق الهواتف الذكية بمصر

وقال “كيث لي”، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك:”نحن نقدم تجربة رائدة ومتطورة من التصوير الفوتوغرافي في هاتف هواوي P20 Pro، الذي يرسى معايير ومفاهيم جديدة ومبتكرة للتصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية”.

وأوضح أن الهاتف الجديد ” يوفر أكثر النتائج وضوحاً حتى إذا كان المستخدمين من هواة أو محترفي التصوير، فالمستخدم لا يحتاج إلا إلى الانتقاء واختيار ما يرغب بتصويره، وباقي العملية ستكون جاهزة تماما بفضل التقنيات الأحدث عالميا التي يدعمها الهاتف.”

وبطرح هاتف هواوي P20 Pro، تعلن الشركة عن إطلاق عصر جديد من عالم التصوير باستخدام الهاتف الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الكاميرا المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI) (Masterعلى توفير تجربة رائدة ومتطورة للغاية من التصوير الفوتوغرافي، بواسطة انتاج صور فوتوغرافية بجودة احترافية وبسهولة كبيرة.