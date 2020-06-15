«هواوى» تستهدف %25 نموًا فى مبيعات سمارت فون

تستهدف مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك زيادة مبيعات هواتفها الذكية فى مصر خلال الربع الثانى من العام الجارى بأكثر من 25 %، فضلا عن توفير أكثر من 400 فرصة عمل.

كشف بيك ين، نائب رئيس هواوى مصر، عن ارتفاع معدل مبيعات الشركة من أجهزتها رغم أزمة فيروس كورونا الأمر الذى يعكس مدى ثقة المستهلك المصرى فى منتجاتها، وتخطط هواوى لزيادتها بأكثر من %25 خلال الربع الثانى من 2020 بدعم من دعم هاتفيها الجديدين «HUAWEI Nova 7i» و«HUAWEI Y7p».

أكد ين لـ«المال» أن هواوى تخطط لإطلاق مجموعة من الأجهزة اللوحية المتطورة الجديدة خلال يوليو المقبل، بعدما طرحت مؤخرا 3 هواتف جديدة محليا هى “HUAWEI P40 Pro، وHUAWEI Y8p، وHUAWEI Y6p” وبأسعار تنافسية.

لفت إلى أن الشركة قامت بتطوير خدمات “Huawei Mobile Services” التى تشمل متجر التطبيقات الخاص بها “HUAWEI AppGallery”، إلى جانب السعى المستمر لتحديثه بشكل يومى لزيادة عدد التطبيقات المتاحة.

أوضح أن الشركة لديها حاليا 13 فرعا من “Experience Store”، وتسعى للوصول إلى 40 قبل نهاية العام الحالى، مع زيادة معدل إقبال المستهلك المصرى على منتجاتها، وارتفاع حركة الطلب خلال الفترة الأخيرة على أجهزة الهواتف الذكية .

أشار إلى أن مفهوم “Experience Store” فى مصر يستهدف توفير أحدث تجربة لمنتجات هواوى قبل شرائها وتقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفنى لعملاء هواوى فى مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن الشركة رصدت مليون دولار استثمارات جديدة خلال 2020 للتوسع بالسوق المحلية، وزيادة عدد أفرع “HUAWEI Experience Store”.

بحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK، فإن شركة هواوى مصر استحوذت على %13.4 من مبيعات سوق الهواتف الذكية خلال شهر أبريل الماضى، لتحتل بذلك المركز الثالث بعد “أوبو، الصينية” التى تصدرت القائمة بحصة سوقية بلغت %25.2 تلتها سامسونج الكورية %24.

جاءت ريلمى الصينية فى المركز الرابع %10.8 ثم إنفينيكس الصينية خامسا %8 أعقبها ريدمى الصينية %7.8 بينما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على %10.8 من إجمالى مبيعات السوق. تتبرأ من الزيادات وترفع شعار «مصلحة العميل أولًا