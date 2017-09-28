هواوى تحتل المركز الـ 70 فى تقرير انتربراند الدولية‎

المال – خاصأصدرت شركة إنترابراند المتخصصة في استشارات العلامات التجارية العالمية تقريرها السنوي لعام 2017، حيث أكدت أن شركة هواوي الصينية تقدمت مركزين عن تصنيفها في عام 2016 لتحتل المركز الـ 70 فى قائمة انتربراند الدولية لأفضل 100 علامة تجارية فى العالم.وارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة

المال – خاص

أصدرت شركة إنترابراند المتخصصة في استشارات العلامات التجارية العالمية تقريرها السنوي لعام 2017، حيث أكدت أن شركة هواوي الصينية تقدمت مركزين عن تصنيفها في عام 2016 لتحتل المركز الـ 70 فى قائمة انتربراند الدولية لأفضل 100 علامة تجارية فى العالم.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة هواوي بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6.676 مليار دولار، إذ يعد هذا العام هو الثالث على التوالي لتقدم هواوي في قائمة إنتربراند، وذلك بعد كونها أول علامة تجارية صينية المنشأ تحصل على أفضل علامة تجارية عالمية في عام 2014.

تستمر علامة هواوي التجارية في الارتفاع بقوة، نظراً لنمو أدائها الثابت ولطرح منتجات رائدة في أسواق الإلكترونيات للمستهلك، ففي النصف الأول لعام 2017، ارتفعت شحنات هواوي للهواتف الذكية لتصل الي 70.01 مليون وحدة، محققةً ارتفاع بنسبة 20.6% على أساس سنوي – وهذا يُعتبر فائق الأداء الطبيعي للشركات العاملة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وقد نجحت هواوي في تعزيز مكانتها العالمية ولاقت ترحاب مستخدمي الهواتف الذكية بالعالم بفضل سلسلتين من هواتفها الرائدة وهما سلسلة P و Mate، اللذين اشتهرا بشدة في أسواق الهواتف الرائدة نظراً للمزايا العديدة اللذين يتمتعان بها.

ووفقاً لتحاليل الصناعة الصادرة من شركة البيانات الدولية IDC، فإن حجم شحنات هواوي للهواتف الذكية جعلها أكبر مُصنع للهواتف الذكية في الصين وثالث أكبر مُصنع هواتف ذكية بالعالم في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت الحصة السوقية لهواتف هواوي الذكية في الأسواق العالمية الي 11.3% مقارنة بنسبة 9.8% في نفس الفترة من العام الماضي – بفارق 1% فقط عن حصة شركة آبل.

بالاضافة الي هواتفها الذكية المتعددة، قدمت ايضاً هواوي ثلاثة طرازات من حواسيب MateBook الشهيرة، التي تمزج بين التصميم العصري والمريح في التنقل مع الأداء القوي، ومنذ أن تم اطلاق سلسلة حواسيب هواوى MateBook، إلا أنها لاقت اشادة رائعة من قبل المستهلكين.