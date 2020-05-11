هواوى: أبراج الجيل الخامس بريئة من «كورونا»

استبعدت شركة هواوى مصر لحلول الاتصالات وجود أى علاقة بين أبراج تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات «5G» وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال تيم زو، الرئيس التنفيذى لقطاع الشبكات فى الشركة، إن أحداث حرق أبراج الجيل الخامس فى هولندا وبريطانيا لا تستند إلى حقائق علمية خاصة وأنها آمنة تماما على صحة الإنسان مقارنة مع موجات الميكروويف.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت فى وقت سابق أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات المحمول.

وأوضح «زو» لـ « المال « أن شركته وقعت أكثر من 90 اتفاقا تجاريا مع مشغلى شبكات الاتصالات حول العالم لتوريد أبراج الجيل الخامس للاتصالات «5G» حتى نهاية فبراير الماضى ، بما يساهم فى خلق تطبيقات قيمة مضافة جديدة تعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى فى عدة مجالات منها الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.

وأكد أن «هواوي» بدأت فى تطوير حلول شبكات الجيل الخامس للاتصالات منذ عام 2009 واستثمرت نحو 4 مليارات دولار حتى أواخر العام الماضى ، قدمت 26.6 ألف مساهمة قياسية وفقا لبيانات المعهد الأوروبى لمعايير الاتصالات «ESTI» ، ولديها أيضا 4348 براءة اختراع فى «5G» ما يعادل أكثر من %20 من حجم السوق العالمية.

وتوقع اتجاه %58 من سكان العالم لاستخدام تكنولوجيا «5G» بحلول عام 2025 وانتشار خدمات البث المباشر عالى الدقة والفصول الدراسية الذكية والتعليم عن بعد والرعاية الصحية أونلاين والترفيه الافتراضي.

ولفت إلى أن إيرادات هواوى من وحدة قطاع المشغلين خلال العام الماضى سجلت نحو 42.5 مليار دولار بزيادة %3.8 عن 2018.

واعتبر أن قرار الحكومة البريطانية السماح للشركة بالعمل على نشر محطات أبراج الجيل الخامس يستند إلى أدلة وحقائق علمية تستهدف تدشين بنية تحتية للاتصالات أكثر تقدما وأمانا وفعالية من حيث التكلفة والمساهمة فى خلق سوق تنافسية، منوها بأن هواوى ستستمر فى تعزيز النمو الاقتصادى المحلى ومساعدة المملكة المتحدة على قدرتها التنافسية العالمية ودفع الابتكار.

وأضاف أن «هواوي» تعمل حاليا مع مشغلى شبكات الاتصالات حول العالم فى كيفية الانتقال من تكنولوجيا الجيل الرابع «4G» للخامس من الناحية الفنية لما يمثله من طفرة نوعية فى خدمات الاتصالات عبر إتاحة سرعات مرتفعة للإنترنت.

على صعيد آخر، أكد أن تفعيل تقنية «5G» فى مصر بحاجة إلى بناء منظومة متكاملة من التشريعات وإتاحة ترددات جديدة للمشغلين، مشيرا إلى أن التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة يجب أن يستند إلى التكنولوجيا الجديدة والتى تعتمد على تحليل البيانات باستخدام التكنولوجيات الجديدة.