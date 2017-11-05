هوامش على مئوية «وعد بلفور»

لم يمض غير ستين سنة على وعد «بلفور» نوفمبر 1917.. بتخليق وطن قومى لليهود فى فلسطين، إلا وكان رئيس أكبر دولة عربية يحطّ بطائرته فى قفزة شكسبيرية على مدرجات مطار «بن جوريون» نوفمبر 1977 سعياً للسلام مع إسرائيل لم تتوفر كل مقدماته وعناصره وطرق الاقتراب إليه ولا أهدافه النهائية

لم يمض غير ستين سنة على وعد «بلفور» نوفمبر 1917.. بتخليق وطن قومى لليهود فى فلسطين، إلا وكان رئيس أكبر دولة عربية يحطّ بطائرته فى قفزة شكسبيرية على مدرجات مطار «بن جوريون» نوفمبر 1977 سعياً للسلام مع إسرائيل لم تتوفر كل مقدماته وعناصره وطرق الاقتراب إليه ولا أهدافه النهائية- ليكون عادلاً وشاملاً- حصلت الأخيرة بمقتضاه على الاعتراف الواقعى de facto بوجودها.. وبصدقية وعد بلفور الذى سبق أن تعاطف معه كل من السلطان حسين كامل -1914 1917 والملك فؤاد الأول -1917 1936.. ربما قياساً على القائد إبراهيم باشا الذى أعاد فى عام 1933 فتح القنصليات الأجنبية فى القدس.. لتتولى فرنسا رعاية شئون الكاثوليك.. وتباشر روسيا مصالح أتباع الكنيسة النصرانية الشرقية.. فيما تتولى بريطانيا مسئولية اليهود والدروز.. ذلك فى وقت كانت مملكة مصر (العلوية) تحت الولاية الاسمية للسلطنة العثمانية التى تعانى المرض والإفلاس.. طلباً لمساعدة أوروبا والصهيونية الدولية.. اللتين سرعان ما عقدا فيما بينهما صفقة إمبريالية برعاية الاحتكارات الرأسمالية العالمية، يتخلص الأوروبيون بموجبها من الأرق الذى تسببه لهم مشكلة «اليهودى التائه».. بينما تساهم إسرائيل «الموعودة» بالدور الانكشاري- لصالحهما- للحيلولة دون تضامن امبراطورية عربية مجدداً.. لوحوا بها للشريف حسين حاكم الحجاز (الثورة العربية الكبرى).. ليغض من ثم الطرف عن الوعد البريطانى المشئوم.

بالتوازى مع قيام إسرائيل 1948.. سبق لفلسطينيين بيع أراضيهم ليهود.. فيما تبارى الملوك العرب.. كل لأسبابه. لخوض الحرب فى فلسطين ضد (العصابات الصهيونية).. لتعود منها جيوشهم بخفى حنين.. نظمتها هدنة رودس 1949، دون المساس بالمؤسسات والمنظمات الصهيونية العاملة فى عدد من الدول العربية- خاصة مصر منذ نهايات القرن 19 وحتى نشوب حرب السويس 1956 التى قطعت ما تبقّى من خيوط واهية لمساع تصالحية- مباشرة أو بوساطة أميركية- حتى حرب 1967 وقبول مصر (وغيرها) من ثم بقرار مجلس الأمن 242.. كتطور نوعى وتاريخى فى طبيعة العلاقات بين أطراف الصراع العربي- الإسرائيلى.

ما إن انتهت حرب أكتوبر- بلا غالب أو مغلوب.. إلا ومضت حثيثاً عجلة السلام.. ابتداء من اتفاقيات فض الاشتباك -1974 1975 التى حيدت الدور العسكرى لمصر (وسوريا)- دون السياسي- استنفدت ما تبقّى من الآثار المترتبة عن الحرب، بحيث لم يكن أمام الرئيس المصرى من بعد فض تحالفه مع الاتحاد السوفيتي- رافضاً- وإسرائيل- قبول البيان المشترك للقوتين العظميين فى 10 أكتوبر 1977 بالذهاب إلى مؤتمر دولى لتسوية الصراع فى الشرق الأوسط لم يكن بيده غير القيام بخطوة معادلة لحجم ذهابه إلى الكنيست فى نوفمبر 1977، ذلك بعد ستين عاماً من صدور وعد بلفور، آملاً تخليص شبه جزيرة سيناء المصرية من براثن الاحتلال.. لكن من خلال «سلام لا يأتى من القمة إنما ينبع من الجذور (بيجن).. وعبر «سلام لا يكون إلا بين الجميع ومع الجميع (بيريز) ، ذلك فى تعقيب الأخيرين على خطاب «السادات».. الإنشائي- فى الكنيست.

وهكذا، بعد أربعين عاماً على مبادرة «السادات» السلمية، لم تنعم المنطقة العربية- ولا سيناء- بالسلام المنشود، ذلك فيما تجوب الأساطيل وجيوش القوى الكبرى.. فضلاً عن جماعات مرتزقة من (الجهاديين) ربوع العالم العربى.. تشيع فيها الفوضى والقتل والتدمير ونزيف لا يتوقف من الدماء المهدرة على مدى نحو ربع قرن- خاصة فى السنوات الست الأخيرة- ذلك فيما تحتفل بريطانيا هذه الأيام (مع إسرائيل) بفضلها فى تخليق دولة إسرائيل التى لم تكن لترى النور لولا وعد وزير الخارجية البريطانى إلى رئيس الوكالة الصهيونية، ولولا تاريخ طويل من تهافت الحكام العرب تحقق من خلالهما كل ما كانت تطمح إليه الصفقة الاستعمارية الاحتكارية – لا تزال – من بعد مائة عام من الزمان.

شريف عطية

