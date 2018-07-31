هوامش على ذاكرة الوطن وقاحة دبلوماسية فى الزمن الأميركى- الإسرائيلى

من عهد المحافظين الجدد «بوش الابن» فى منتصف العقد المنصرم إلى العهد الشعبوى «ترامب» فى العامين الأخيرين من العقد الجارى، تتوالى المراوغات الدبلوماسية لاستباق التطبيع العربى مع إسرائيل قبل رد الحقوق لأصحابها، سواء كأساس يُفضى إلى «حل الدولتين» 2004 أو كأساس لما تسمى إعلامياً «صفقة القرن» 2018 فى إطار دولة واحدة يهودية وفق الرؤية الأميركية- الإسرائيلية فى الحالتين لإعطاء الفلسطينيين الحق فى دولة منقوصة السيادة على مساحة جغرافية «غير متصلة» عبر تبادل الأراضى، لا تكون القدس الشرقية (الأحياء العربية) عاصمة لها، إلخ، وهى أفكار قديمة- جديراً يسعى الأميركيون والإسرائيليون إلى تمريرها بكافة السبل، أقله منذ اكتمال العام 2004، على الوعد الذى قطعته الولايات المتحدة إلى إسرائيل.. حيت تبادلا رسائل الضمانات عقب مباحثات بوش- شارون أبريل 2004، ولتسعى الدولتان منذئذ لتمرير إشكالية التطبيع العربى- استباقاً – مع إسرائيل، ذلك قبل أن تكتشف الدول العربية عند تنفيذ «خارطة الطريق» ابتلاعها لخديعتين تضمنتهما رسالة الضمانات الأميركية لإسرائيل – الأولى- حين وعد الرئيس الأميركى «بذل الولايات المتحدة كل ما فى وسعها من جهد سعياً إلى منع أى محاولة لفرض خطة أخري».. والمقصود بها الخطة العربية الواردة فى قمة بيروت 2002.. التى تربط التطبيع بالانسحاب الكامل لما قبل حدود 1967، أما الضمانة (الخديعة) الثانية.. حين نص الرئيس الأميركى على «دعم الولايات المتحدة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، «موصولة» ترابياً.. إلخ.. وهو هنا يستعيد ذات الكلمة التى سبق له استخدامها فى يونيو 2003: «موصولة»: (أى ممزقة فى نهاية الأمر) وليست «متصلة» (أى قطعة واحدة).

ولما كان الإسراع بالتطبيع. هو ما سوف يكفل تمرير (الخديعتين) بنعومة ويسر قبل اكتشافهما، ولئلا تتقدم العربة أمام الحصان- من وجهة النظر الأميركية الإسرائيلية، فقد أقدمت إسرائيل فى هذا السياق على تلك الوقاحة.. الدبلوماسية غير المسبوقة.. حين طلب وزير خارجيتها أبريل 2005.. عون مصر ووساطتها.. للتطبيع مع سبع دول عربية «للفوائد المشتركة التى ستعود على البلدين»؟ (مصر وإسرائيل)، ووجه الوقاحة الإسرائيلية.. ليس فقط فى رغبتها الإسراع بالتطبيع.. فهى على كل حال مسألة حيوية بالنسبة لإسرائيل تستحق منها السعى الحثيث لتحقيقها، إلا أنها ليست فحسب فى طلبها للتطبيع بينما استعمارها الاستيطانى وممارستها العدوانية لا يزالان قائمان ضد الشعب العربى، بل إن قمة الوقاحة تكمن فى أن مسألة التطبيع قد سبق لمؤتمر القمة العربية للجزائر رفضها قبل أقل من أسبوعين من إعادة الخارجية الإسرائيلية إثارتها، ذلك حين تقدم الأردن للقمة بمشروع يقترح أسبقية التطبيع عن التسوية النهائية، فما الذى استجد فى الأمر.. لتعيد إسرائيل طرح ذات المسألة على مصر علناً من خلال مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية البلدين.. حيث عقب الوزير المصرى وقتئذ على ذلك بالقول إنه «سينقل» الأمر (فحسب)، إلى الدول العربية لإبداء الرأى»، وهو ما يمثل تراجعاً عما سبق أن تضمنه قرار القمة العربية قبل أسبوعين فى الجزائر- والرافض للتطبيع قبل عودة الحقوق لأصحابها.

لقد باتت مسألة تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل.. تتصدر منذ ذلك التاريخ وللآن أجندة المحادثات بين الأطراف المعنية ذات الصلة بالقضية، سواء بطرح ملك الأردن.. والترويج لها خلال زيارته للولايات المتحدة فبراير 2005.. ذلك قبل أن يتقدم رسمياً بمشروع اقتراح للإسراع بالتطبيع إلى القمة العربية بالجزائر فى الشهر التالي.. حيث قوبل بالدهشة والاعتراض.. من معظم المجتمعين.. وإذ هيئ للمراقبين وقتئذ أن الموضوع قد أغلق، إلا أنه لم تمض غير أيام قليلة ويعاد طرحه.. خلال زيارة وزير خارجية إسرائيل لمصر.

إلى ذلك، ربما يماط اللثام على النحو الحاصل الآن.. عما إذا كانت هناك علاقة بين ابتزازات المساعدة فى جهود الإصلاح المالى الأميركى والخليجى للفلسطينيين، وما هو مطلوب من «الواقعيين العرب الجدد» لتمرير اتفاقيات للتطبيع مع إسرائيل، سياسية واقتصادية ودبلوماسية.. تحت دعوى إقناع الواقعيين الجدد من المطبعين والمطوعين بأن مداخلهم إلى واشنطن.. لابد أن يمر عبر البوابة الإسرائيلية.

هكذا، بعد أن إنفردت الولايات المتحدة بزمام الأمور فى الشرق الأوسط، على وجه التحديد، فإن سياستها مع إسرائيل تتركز بعد قبول العرب لوجود الأخيرة كإحدى دول المنطقة، الإسراع فى اتخاذ الخطوات الكفيلة بإرغام الدول العربية على التطبيع معها قبل عودة الحقوق، وهو ما نجحتا فى بعضه من قبل، بتعجيز العرب حتى اليأس من المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.. رغم استمرار الاحتلال، الأمر الذى قد يؤدى بدوره فى المستقبل إلى تسويات أخرى مجحفة، لن تكون صفقة القرن- رغم رفضها حتى الآن- آخرها، خاصة فى ضوء ما يتواتر من أنباء عن قمة هلسنكى الأخيرة بين أميركا وروسيا بأنها قد تطرقت إلى بحث تسوية سياسية إقليمية، وتقوم موسكو بمقتضاها بعقد لقاءات مباشرة بين الوفدين الفلسطينى والإسرائيلى، نظراً للعلاقات الجيدة التى تربطها بالجانبين، ومع سوريا، حيث من المرجح بعد فشل صفقة القرن، إضافة قضية هضبة الجولان السورية المحتلة ضمن إطار «حل وسط إقليمي» هو أقرب التسويات للقبول العربى الإسرائيلى، ولمعظم الأطراف المعنية ذات الصلة بقضية الشرق الأوسط، إذ ربما يكون ذلك هو السبيل لإنهاء تلك الوقاحات الدبلوماسية فى الزمن الأميركى- الإسرائيلى.