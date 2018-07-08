هوامش على ذاكرة الوطن وفى ذلك فليتنافس المتنافسون

مصر التى تسكن قلوب بنيها، هى تلك الرقعة من الوادى الخصيب.. على ضفتى نيلها العظيم، التى آوت منذ فجر التاريخ كل من لاذ بها، سواء من شرق وشمال إفريقيا أو من الغرب الآسيوى.. ومن شعوب البحر المتوسط، ليتكون ذلك النسيج الفريد لشعب متعدد الأعراق.. ما أضفى على الشخصية المصرية عبقريتها التى زهت بحضارتها القديمة على العالم المنظور وقتذاك، وليصفها – عن حق- أحد القادة العرب فى القرن السابع الميلادى «بالعنبرة السوداء» التى تتحول بفيض النهر إلى «فضية بيضاء»، وإذ هى بعد أن ينبت زرعها، كـ«زمردة خضراء».. قبل أن تزهو وقت الحصاد بـ«سنابلها الذهبية»، وكأنها قد جمعت فى أطياف ألوانها.. إثنيات أعراقها الآتية إليها من مختلف أرجاء المعمورة.

لقد ظلت مصر عبر العصور- وعلى عكس غيرها من الأمم القديمة- عصيّة على الاندثار- رغم تعاقب المحن عليها منذ القرن الخامس قبل الميلاد إلى منتصف القرن العشرين، حين حكمها المصريون مجدداً، لا يتبقى من تاريخها الطويل غير آثار شاخصة تشير إلى ماضيها التليد، وإلا من صدى سيمفونية اللقاء الحضارى واسع المدى مع الإغريق والرومان 332 ق.م، 641 ميلادية، وإلا من جذوة كبرياء لا تزال متقدة لا تنطفئ جذوتها رغم توالى الخطوب على أبنائها الذين كانوا بمثابة العمود الفقرى العضوى والاقتصادى للسلالات الحاكمة، عبر تاريخ غير راكد ومترابط إلى اليوم، ومع ذلك لم تكن حالة الجلد السلبية للمصريين بلا نهاية، إذ شهد القرنان الماضيان سعيهم وراء مطالبهم فى مواجهة الظلم المطبق على حياتهم، وليواصلوا فى دأب لا ينقطع محاولات تطوير النهضة المصرية المتجددة. منذ مطلع القرن 19 إلى اليوم، طاوية عن طريقها الوعر العديد من المتغيرات الدراماتيكية سواء من الاحتلال البريطانى 1881 إلى إنشاء دولة إسرائيل على تخومها الشرقية 1948..

مروراً بالعروش المتهاوية تحت الولاية (الاسمية) للباب العالى التركى، إلا أن ما سمى حادث 4 فبراير 1942 كان أبعدها أثراً على مستقبل البلاد خلال عشر السنوات التالية من وقوعه، كفاصل بين عهدين، بين الأسرة العلوية الحاكمة من جانب.. وحركة الضباط الأحرار من جانب آخر.. والتى لم تكن لتنجح من خلال نحو مائة مغامر من العسكريين لولا ذلك الحادث فى 1942 إذ زلزل أركان النظام إثر محاصرة الدبابات البريطانية قصر عابدين.. لتنذر بإسقاط الملك عن العرش إن لم يكلف حزب الوفد بتشكيل حكومة (غير ائتلافية).. إذ يذعن القصر.. كما لم تعترض الزعامات السياسية ولو ببنت شفة إرضاء للإنجليز، وليفقد جميعهم بالتراكم- القصر والأحزاب- تقدير الشعب- وصولاً إلى حرق عاصمة البلاد يناير 1952 قبل ستة أشهر من انقلاب عسكرى- مؤيد جماهيريا- أطاح بمجمل الطبقة السياسية القائمة حينذاك، إيذاناً بعهد اخر جديد يحمل سمات مختلفة، سواء بالنسبة لتحركات مصر الخارجية أو أوضاعها الداخلية، ما زالت عهودها المختلفة تتوالى بين الشىء ونقيضه إلى اليوم، ربما لنفس الأسباب، التى كانت وراء الثورة فى يوليو 1952، كنتيجة لفراغ سياسى ومجتمعى إلى جانب سخط جماهيرى كاد أن يسلم البلاد آنئذ، إما إلى الإخوان المسلمين وإما إلى أحزاب شيوعية، لولا أن سارعت المؤسسة العسكرية لملء الفراغ، الأمر الذى تكرر بنفس السيناريو- مع الفارق- فى يناير 2011 بسبب الفراغ السياسى والمجتمعى بجانب سخط جماهيرى عارم، حاولت قوى سياسية مختلفة (….) بعضها مدفوع من الخارج، ملء الفراغ، لولا أن تدخلت المؤسسة العسكرية بعد 60 عاماً مرة ثانية لملء الفراغ، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.