هوامش على ذاكرة الوطن ملابسات انتقال السطة فى عام 1981

عاد الرئيس من واشنطن مزهواً بإنجازه بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل مارس 1979، يحدوه الأمل بتدفق الاستثمارات الرأسمالية العالمية إلى البلاد، وفق حديثه لأعضاء الغرفة التجارية الأميركية قبل المغادرة، مبشراً بتحقيق «السلام – الديمقراطية – الرخاء»، إذ باتوا فى ظنه على مرمى حجر من تحديث (القرية) وإلى الدفع بمنحنى الحراك «البرجوازى» للأمام.. ولأن يعم «السلام الديمقراطى» مصر والمنطقة، إلا أن سقوط إدارة «كارتر» لصالح «الريجانية» نوفمبر 1980.. شجع إسرائيل على ما اعتادت عليه سياساتها من مراوغات، إلى جانب الجموح الذى اتسم به كل من الرفض العربى والمعارضة الداخلية لشخص الرئيس ولسياساته.. مما أجهده عصبياً خاصة فى العام الأخير قبل رحيله المأساوى، فيما انصبّ اهتمام وسائل الإعلام العالمية على مستقبل عملية السلام فى حال المرحلة التالية لخلافته، ولتصل الأزمة إلى منتهاها بقرارات سبتمبر التى أسفرت عن اعتقال نحو ألف وخمسمائة من الرموز السياسية والدينية قبل شهر من اغتياله برصاصات غادرة.

فى ذلك السياق، كان من الطبيعى اهتمام كبرى الصحف الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية «الجيروز بوست (مثالا) بمسألة الخلافة فى مصر، إذ نشرت فى منتصف يناير 1981.. وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية ما يفيد بوجود صراع متكتم داخل نظام الحكم فى مصر، بين من أطلقت عليهم الجريدة.. كلاً من رجال الرئيس ونائبه، وفى أغلب الظن أن هذه المقالات (المشبوهة) أدت إلى إسراع الرئيس فى الأسبوع التالى لنشرها.. إلى إصدار القرار الجمهورى 76 بتكليف الوزير «منصور حسن» بكافة الصلاحيات الرئاسية الموكولة للنائب، إلا أنه لم يمض غير نحو ثلاثة أشهر إلا وصدر قرار جمهورى آخر بنفس الرقم والتاريخ ينسخ ما جاء بقرار يناير الخاص بـ«منصور»، ولتعود من ثم إلى النائب «مبارك» كافة صلاحياته الرئاسية السابق نزعها عنه، إضافة إلى تكليفه بمنصب أمين عام الحزب الحاكم، فى خطوة غير مسبوقة للجمع بين هذين المنصبين.. ذلك قبل أن يقوم الرئيس فى مايو بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته دون أن تضم «منصور»، وليصبح من الطبيعى أن يكون نائب الرئيس بمثابة الرئيس التنفيذى للحكومة، وليقيض إلى النائب مبارك منذ ذلك التاريخ الإمساك بمفاصل الدولة السيادية العليا، ما حال – لحسن الحظ- دون وقوع فراغ دستورى وسياسى موكدا حال غياب «الرئيس» لسبب أو آخر.

إلى ذلك، وخلال الأيام العشرة السابقة لأداء الرئيس «مبارك» يمين القسم 16 أكتوبر 1981، أدلى بأحاديث للصحف الأميركية ووكالة الأنباء الفرنسية.. إلخ، حرص فيها على إبداء عزمه تشكيل حكومة جديدة، وإلى عدم الجمع بين مصنبه الرئاسى.. وقيادة الحزب الحاكم، وما إلى ذلك من متغيرات ضرورية قد تكون على غير ما درجت عليه الأمور من قبل، إلا أن فى النصف الثانى من أكتوبر، وبعد أداء يمين القسم مباشرة، صدرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية- لثلاثة أيام متتالية- تحت عمود يومى «Ears» بقلم الكاتب المعروف بصلاته بالمخابرات المركزية الأميركية «جاك آندرسون» يتحدث فيها عن تحقيقات ووثائق فى وزارة العدل الأميركية تحيط بشبهات فساد تتصل بالشركة المصرية – الأميريكة (لنقل السلاح) تديرها شخصيات مصرية بارزة، بينها «صهر الرئيس» الجديد الذى كان على علم بها، وقت أن كان نائباً، وقبل أن ينتهى الشهر نفسه الذى شهد اغتيال «السادات» وتولى رئيس جديد، حضر إلى القاهرة وزير الخارجية الأميركية «ألكسندر هيج».. ليؤكد للمسئولين المصريين الذى التقاهم.. أهمية «الاستمرار» (على السياسات السابقة) من أجل الاستقرار، وبنص كلماته، الأمر الذى أصبح فيما بعد شعاراً تتبناه الدولة ودواوينها عبر أجهزة الإعلام، ربما كتعبير عن خطورة الارتداد عن السياسات السابقة التى قد تفوق الاستمرار فيها، ولتجمد الحال على هذا النحو- دون تغيرات ضرورية- لسنوات طويلة تالية.. إلى أن غاب الرئيس فبراير 2011، كما غاب سلفه أكتوبر 1981 فى غمضة عين ما بين ليلة وضحاها، تاركين البلاد فى مهب الريح وسط أنواء عاصفة تحيط بتحركاتها الخارجية وأوضاعها الداخلية، بسيان.