هوامش على ذاكرة الوطن ثورات مصرية ليست إلى فراغ



لقد خضع التطور التاريخى لمصر الحديثة لأربعة متغيرات كبيرة فى العصور الراهنة.. ابتداءً من الحملة الفرنسية 1798، إلى الهيمنة البريطانية 1881، إلى إنشاء إسرائيل 1948، إلى حركة الضباط الأحرار 1952.

كان وصول الفرنسيين إلى مصر، رغم حكمهم قصير الأجل الذى امتد إلى 1801 إيذاناً بقلب التوازن السياسى فى مصر على وجه الدقة، وبعد فوضى استمرت لفترة- تمت دعوة محمد على لتولى السلطة 1805، فأجهز على المماليك 1811، واستطاع على مدى العقود الثلاثة التالية.. أن يصل بجيوشه المدربة على النمط الأوروبي.. إلى السيطرة على الجزيرة العربية وأجزاء من السودان وسوريا، وإلى الأراضى العثمانية فى الأناضول.. حتى كاد يصبح القوة المهيمنة فى العالم الإسلامى، فإذ بالقوى الأوروبية تتدخل خشية بروز دولة قوية وحيوية فى المنطقة.. لتجبره على التراجع لما وراء حدود «اتفاقية لندن 1840».. إلا أن «التحديث» بقى على رأس إنجازاته المؤثرة فى شتى جوانب الحياة المصرية.. حيث بات أساساً لنموها بعد ذلك كدولة عصرية طوال القرن 19.

ورغم أن البريطانيين لم يختزلوا مصر عند دخولها 1882، إلى وضع المستعمرة، إلا أنها لم تكن تملك منذ احتلالها حتى تاريخ الاستقلال الأول 1922، سوى قدر محدود من السيطرة على إدارة حكومتها، ورؤية محدودة فى اتخاذ القرارات الخارجية عن خط المصالح البريطانية.. الأمر الذى كان ذا تأثير غير محدود، ربما لم يكن غير إيجابى بالمطلق فى تطور مصر السياسى فى القرن العشرين.

وبرغم أن قيام إسرائيل 1948.. ليس من الأمور المتصلة بالتطورات الداخلية المصرية.. إلا أن الخطر الذى تمثله طموحاتها التوسعية على مجمل الدور المصرى داخلياً وإقليمياً.. دفع الحكومات المصرية للتوجس من نواياها منذ الثلاثينيات «مؤتمر لندن 1939».. حتى الآن، الأمر الذى تأكدت صدقيته من خلال الحروب الأربع المتتالية بينهما حتى 1973، ومن حيث تعرض مصر لضغوط وإغراءات غربية وأميركية هائلة من الخمسينيات حتى السبعينيات من القرن الماضي.. فقد تم إبرام السلام المنفرد بينهما 1979، ولتبقى إسرائيل، رغم ذلك، هى مصدر القلاقل والاضطرابات فى المنطقة حتى اليوم.

أما رابع المتغيرات فى التطور التاريخى لمصر الحديثة.. فقد جاء مع حركة الضباط الأحرار 1952، كعلامة على تحول شامل فى الحياة السياسية لمصر.. من خلال تحطيمهم سلطة «قصر الحكم» للنخبة التركية الشركسية، ليحل محلها تركيب وطنى من المصريين أبناء البلاد.. يعلن الجمهورية 1953، ويستأنف إعادة تنظيم شامل للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. تحت قيادة ضباط الجيش الذين كانوا يدينون بتطورهم السياسى لكل من الحركة الوطنية الراديكالية، وللإحياء الدينى للإخوان المسلمين.. أكثر من أى حزب آخر من الأحزاب المصرية العاملة وقتئذ فى الساحة السياسية.. والتى سبق أن سلمت بفشلها- مع القصر الملكى- عقب حريق عاصمة البلاد 26 يناير.. قبل ستة أشهر من قيام «الحركة المباركة»- كما أسماها القائمون عليها، فى 23 يوليو 1952.

هكذا من المهم.. والمصريون مع بدايات ألفية ثالثة، أن تعود بهم الذاكرة إلى ذلك التوقيت 1798، الذى فصل منذ نحو قرنين ماضيين. بين عهدين فى التاريخ المصرى الحديث، أولهما حين تناوبت مصر- بعد أوج ازدهارها فى الحقبة الفرعونية- تلك القوى الغازية، وموجات الهجرة الوافدة التى أسلمت البلاد إلى تغييرات طالت العقائد واللغة ونظم الحكم، دون المساس بتواصل ثقافى ظل باقياً على المستوى الشعبي.. تنامى واغتنى عبر العهود اليونانية- الرومانية، والبيزنطية، والإسلامية.. حتى كادت بعض تلك التغيرات- خاصة فى الحقبة المملوكية العثمانية التى امتدت لقرون- تودى بمصر إلى طياتها السحيقة.. لولا ثوابتها التاريخية والجغرافية التى صدت عنها أخطار الذوبان والاندثار، وحفظت لها- رغم المحن- حيويتها المتجددة.

أما العهد الثاني.. فقد ابتدأ مع مجيء فرنسا إلى مصر 1798.. من شمال غرب البحر المتوسط، حاملة إليها المدفع والمطبعة.. ليطيش دوى المدافع، وليبقى لمصر هدير المطابع التى وظفتها مع تنصيب أهلها لمحمد على 1905، للانتقال إلى أعتاب النهضة المصرية الحديثة، وفى تعزيز دورها فى الشرق الأوسط، ومع علاقتها بأوروبا، ذلك إلى أن دار الزمان دورة كاملة، بمجيء الولايات المتحدة إلى مصر عقب الحرب العالمية الثانية، ومعها- كوريثة لبريطانيا وفرنسا فى الشرق الأوسط- مشروعهم الصهيونى الاستيطاني.. على حدود مصر الشرقية.. مدججة على غرار حملة فرنسا، بالسلاح النووى وبالتكنولوجيا.. فإذا هُيئ لمصر قيادات واعدة فلسوف تقتلع الأسلحة النووية من فوق منصاتها- مثلما أطاشت من قبل دانات مدافع الحملة الفرنسية.. ولتُبقى على «التكنولوجيا»، كما أبقت على «المطبعة» من قبل لخدمة النهضة المصرية القادمة.. لاسيما إذا استوعبت من التاريخ دروسه لتجد أنها قد أخطأت خلاله.. حين تجاوزت جماعية القيادة، وفى الاعتماد على الحاكم الفرد (1805 – 1954)، وبأنها أخطأت حين تجاوزت طموحاتها حدود إمكانياتها (1840 – 1967)، وبأنها أخطأت إذ لم تتوافق مصالح البرجوازية مع مصالح الوطن.. وسمحتا للآخرين بزرع التناقض بينهما (1881 – 1961)، وأنها أخطأت حين سمحت للتعصب أو للتدخل الأجنبى بشق الجماعة الوطنية.. أو بالتوجه الانعزالى للإدارة الكنسية (أيام الاحتلال البريطانى، وفى الزمن الأميركي)، وبأنها أخطأت حين لم تتقن إدارة توازناتها الدولية طيلة نصف القرن الأخير.. وليس آخر بأنها ما زالت لم تتعظ بعد بكل ما سبق من أخطاء.

كما ويحدثنا تاريخ الحقبة نفسها.. بأن النجاح قد أصاب مسيرتها حين توجهت إلى التنوير والتحديث (الطهطاوي)، وحين استوعبت روح الإسلام (محمد عبده)، وحين عملت على تحرير المرأة (قاسم أمين)، وحين تلاقت جهود رجال السيف والقلم (محمد على- عرابى- عبدالناصر)، وحين التفتت لرعاية التوجه الاندماجى للكنيسة مع الجماعة الوطنية، لحمايتهما من دعوات التفكك وسلوكياته (1911)، وحين أظلت التوافقية الطائفية والطبقية وحدتها الوطنية (ثورة 1919)، وليس بآخر.. حين أخذت بقيم العمل وسيلة للرقى الاجتماعى، وبالتخطيط العلمى الحصيف منهاجاً إلى النجاح (أكتوبر 1973).

نعم قد تكون المهام الملقاة علينا، ولمن بعدنا.. شاقة ولكنها غير مستحيلة، فإذا أخذنا بالأسباب، فسوف يشهد القرن الثالث من نهضتنا الحديثة.. بلوغ غاياتها.