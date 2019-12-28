هواتف «HOTWAV» لاعب صيني جديد في سوق المحمول 2020

إطلاقها رسميًا أوائل العام المقبل

علمت «المال» أن سوق المحمول ستشهد دخول لاعب صيني جديد «HOTWAV» بداية من مطلع العام المقبل.

وقال أحد موزعى المحمول، إن الفترة الحالية تشهد إجراء الوكيل المحلى اختبارات أولية للمنتجات التى سيتم تقديمها للسوق المحلية من هواتف «HOTWAV» قبل إطلاقها رسميًا أوائل 2020.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه من المتوقع أن يطرح الوكيل الجديد لهواتف «HOTWAV» عددا من الموديلات فى سوق المحمول كمرحلة أولى، على أن يعقبها التركيز على التوسع فى مختلف الفئات السعرية بعد انتشارها داخل السوق.

وأشار إلى أنه من المرتقب أن تدخل ماركات تجارية آخرى ومنها “الصينية، والهندية” خلال العام المقبل، مؤكدًا أن السوق المحلية تعتبر أحد الأسواق المستهدفة للشركات العالمية باعتبارها الملاذ الأكبر للتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات، وذلك على خلفية زيادة معدلات البيع، التى تعدت 19 مليون وحدة سنويًا.

وقال إن العديد من الشركات المحلية تقبل على التوسع فى تقديم الهواتف الذكية التى تتراوح أسعارها بين 1000 و3000 جنيه باعتبارها الفئة الأكثر طلبًا فى قطاع المحمول.

الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية لواردات المحمول سجلت ارتفاعًا بنسبة 7%، لتصل إلى 393 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بـ368.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب التقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، فإن المبيعات الإجمالية للمحمول شهدت نموًا بنسبة 11.6%، لتسجل 10 ملايين و282 وحدة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 9 ملايين و209 هاتف خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وتصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة مبيعات الهواتف الذكية بعد استحواذها على حصة سوقية 30.7% خلال تلك الفترة، تبعتها «هواوي» فى المركز الثانى بحصة 20.2%.

واحتلت أوبو الصينية المرتبة الثالثة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع المحمول مستحوذة على حصة سوقية قدرها 18.4%، فيما توزعت باقى الحصص على الماركات التجارية الآخرى.