هواتف «آيفون» تختفى من سوق المحمول فى مصر لأول مرة

تشهد سوق المحمول بمصر لأول مرة اختفاء أجهزة هواتف آيفون فى جميع الشرائح السعرية، بعد نفاد المخزون منها.

قال أحد الموزعين المعتمدين للعلامة الأمريكية، إن هناك اختفاءً تامًا لهواتف آيفون من الأسواق رغم وجود طلبات كثيرة من العملاء على اقتنائها، مستبعدا وصول أى طرازات جديدة من الأجهزة -ومنها «آيفون 14» – على المدى الزمنى القريب.

ورهن الموزع، الذى فضل عدم نشر اسمه، لـ«المال» توافر هواتف العلامة الأمريكية بفتح باب الاستيراد مرة أخرى.

فى سياق متصل، أشار الموزع إلى اتجاه عدد من تجار المحمول لفرض زيادة سعرية (أوفر برايس) على أجهزة الهواتف بخلاف القوائم الرسمية المعلنة من قبل الوكلاء، بنسبة تصل إلى %15، لتعويض الخسائر التى تكبدوها خلال المرحلة الماضية نتيجة المتغيرات الاقتصادية.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، استحوذت العلامة الأمريكية «أبل» على حصة سوقية %2.9، من إجمالى مبيعات الهواتف، البالغة نحو 681 ألف جهاز خلال سبتمبر الماضى.