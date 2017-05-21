هنيدي يشجع الشباب للبحث عن وظائف عبر فرصنا‎

المال - خاصغرد الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أكد فيها ضرورة تشجيع الباحثين عن العمل في إيجاد وظيفة خالية عبر موقع فرصنا لتوظيف الشباب أونلاين. وأشار هنيدي في تدوينته إلى أن "هناك مجموعة من الشباب المصري بيساعدوا الناس تلاقي شغل فعملوا موقع فرصنا، لو تعرفو



المال – خاص

غرد الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أكد فيها ضرورة تشجيع الباحثين عن العمل في إيجاد وظيفة خالية عبر موقع فرصنا لتوظيف الشباب أونلاين.

وأشار هنيدي في تدوينته إلى أن “هناك مجموعة من الشباب المصري بيساعدوا الناس تلاقي شغل فعملوا موقع فرصنا، لو تعرفوا حد بيدور على شغل يدخل هنا www.forasna.com أو يتصل على 19916”.

يذكر أن موقع فرصنا قد انطلق رسميا منذ عام تقريبا ويعد همزة وصل حقيقية بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال والذي يقدم خدماته مجانا، يوفر الموقع بشكل شهري أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في المتوسط، ويضم حاليا أكثر من 500 ألف باحث عن العمل بينما سجل على الموقع أكثر من 10 آلاف شركة بمختلف القطاعات.