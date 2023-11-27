«هنو»: 2.5 مليون منشأة استفادت من تمويلات جمعية رجال أعمال الإسكندرية

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن مشروع الإقراض الصغير أو إقراض المنشآت الصغيرة واحد من ضمن المشروعات الفاعلة في الجمعية على صعيد الاستثمار المسئول.

وأضاف، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، والتي جاءت تحت عنوان «الشراكات الفعالة من أجل إحداث التنمية – البرامج التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي»، أن هناك نحو 2.5 مليون منشأة استفادت من التمويل المقدم من الجمعية.

وأشار إلى أن هناك نحو 6 ملايين استفادة في المجمل، بالنظر إلى أن هناك استفادات متكررة.

وذكر أن هناك نحو 600 ألف مستفيد من قروض من خدمات وتمويلات الجمعية، والتي تقدم خدماتها عبر نحو 100 فرع.

ويعد التمويل المحرك الرئيسي لإنجاح خطط التنمية، ولذلك يجب أن تكون هناك مشروعات تنموية جاذبة للتمويل، ومتواكبة مع احتياجات وخطط المستثمر، وخاصة المشروعات ذات الأثر التنموي والمجتمعي.

وتهدف الجلسة إلى طرح آليات وأدوات المشاركة والشراكة، وأهم التجارب العالمية الناجحة فى ذلك، ورسم خارطة طريق لعقد الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن المصرى والعمل على دعم احتياجات الدولة المصرية.