«هنكل» مصر تحيي يوم التطوع العالمي ومتحدي الإعاقة بقيمة 200 ألف جنيه

أحيت شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة فعاليات يوم التطوع العالمي، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة لموظفيها، بالتعاون مع مؤسسة حلم لرعاية ذوي القدرات الخاصة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بحضور 50 متطوعا، وبتكلفة قدرها 200 ألف جنيه.

وتمحورت فكرة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لهذا العام حول إقامة يوم مجتمعي لدعم وتمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ودمجهم في المجتمع، ومساواتهم في المعاملة مع أفراد المجتمع الآخرين، واستنادًا إلى هذه الفكرة، تطوع موظفو شركة هنكل مصر للعمل جنبا إلى جنب مع المنظمين من مؤسسة حلم لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة.

ويضم برنامج اليوم المجتمعي لمتطوعي شركة هنكل مصر العديد من الفعاليات التثقيفية التي من شأنها أن ترفع وعي المتطوعين بالتحديات اليومية التي يمر بها الأشخاص ذوي القدرات الخاصة عبر عدة مسابقات ترفيهية منها تحدي الكرسي المتحرك، وتحدي العصا البيضاء، وتحدي اليد الواحدة، ومباريات الكرة الطائرة جلوس وفنون التعبير الإبداعي، كما يشمل البرنامج أيضا عدة ندوات ومناقشات، وورشة لتعلم رموز برايل ولغة الإشارة، فضلا عن العديد من الخطب التحفيزية لقصص نجاح تلك الأبطال.

قال إبراهيم الشريعي، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة هنكل مصر، “لم يكن هذا التعاون الأول من نوعه مع مؤسسة حلم، بل تكاتفنا على مر أعوام مضت لإصقال مهارات ذوي القدرات الخاصة، وعملنا سويا على تعظيم قدراتهم ضمانا لدمجهم في المجتمع وبناء لمستقبل أفضل لهم”.

وأضاف: “إلي جانب مبادراتنا الدؤوبة لتوفير كل سبل السلامة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، اشتملت استراتيجيتنا المستدامة على رفع وعي المعافين بدنيا بالتحديات التي قد تواجه تلك الفئة المثابرة، وتحفيز إشراكهم على خلق حلول مبتكرة تسهم في تذليل تلك التحديات”.

تطوع أكثر من 30 مشتركا من هنكل مصر العام الماضي في طلاء منحدرات خدمة ذوي القدرات الخاصة التي أهدتها شركة هنكل مصر ليتم توزيعها على محافظات القاهرة، وبورسعيد لدعم ذوي القدرات الخاصة، وتوفير حرية الحركة لهم في التنقل في الأماكن العامة.

