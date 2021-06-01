«هنكل» تتحالف مع الوكالة الألمانية لتشجيع الفتيات على استكشاف مجالات عمل جديدة

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 ويعمل بها ما يقرب من 700 موظف

أعلنت شركة هنكل مصر، أنها تحالفت مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، للمشاركة في برنامج ProGirls والذي يهدف إلى تشجيع الفتيات في مصر على اكتشاف ميادين عمل جديدة باتت حكراً لأعوام مضت على الرجال كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

قال إبراهيم الشريعي، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة هنكل مصر : “استناداً على قيم هنكل العالمية في تحقيق المساواة والوصول لتكافئ للفرص بين الرجل والمرأة، سارعت هنكل مصر بالانضمام إلى برنامج ProGirls، المقام تحت رعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمساهمة في إعداد خطة تدريبية عالية المهنية مصممة خصيصاً للمشاركات التي تتراوح أعمارهن ما بين الـ14 والـ17 عاماً لتأهيلهن على استخدام أحدث الحلول التقنية والرقمية العالمية وتدريبهن وسط بيئة عمل متعددة الجنسيات والثقافات تساعدهن علي اكتساب المزيد من المهارات التي تمكنهن من الالتحاق بسوق العمل والحصول علي افضل الوظائف”.

وتابع أنه تقف المرأة اليوم امام خيارات عديدة من الوظائف في مجالات متنوعة وأصبح الوجود النسائي في مجالات العمل المختلفة فاعلاً بصورة واضحة.

وأضاف الشريعي: “يكلل اشتراك هنكل مصر ببرنامج ProGirls مساعينا الجادة في تمكين رائدات المستقبل على اقتحام ساحات مهنية جديدة، كالانضمام لصفوف العاملين بالمصانع. فخلال عام 2020، قامت الشركة بتقديم برامج تدريبية لخريجات كليات الهندسة في مصانع الشركة في محافظة بورسعيد ومدينة السادس من أكتوبر لمدة عام، وتم تعيين بعض المتدربات بدوام كامل”.

وتابع: “هذا ولم تتوقف مساعي هنكل مصر عند ذلك فحسب، بل شملت أيضاً ترسيخ مفهوم التنوع الجنسي والمساواة بين الرجل والمرأة بمركز هنكل لتقديم الحلول العلمية والتقنية لفروع شركة هنكل في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بالقاهرة”.

وواصل: “تصل نسبة التمثيل النسائي به إلى ما يفوق 60% وتتباين مجالات عملهن به ما بين تخصصات سلاسل الإمداد وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والمشتريات والموارد البشرية”.

وسترتكز أنشطة برنامج ProGirls لهنكل مصر والوكالة الألمانية GIZ على 3 محاور تتضمن كل منها استكشاف فتيات مرحلة الدراسة الإعدادية لمهاراتهن وشغفهن في عدة مجالات لم تكن مطروحة للاستكشاف الأنثوي بشكل كبير من قبل مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوظائف القيادية والإدارية المتقدمة، ليتم التدريب عن بعد أو عن طريق التواجد الشخصي خلال فترة الإجازة الصيفية بمصاحبة أحد موظفي شركة هنكل مصر، لتختتم فعاليات تلك الدورة التدريبية في اليوم العالمي للفتاة الموافق الـ11 من أكتوبر 2021، والذي تحرص هنكل مصر على الاحتفال به وبيوم المرأة العالمي سنوياً تكريماً لجهود المرأة في محراب العمل.

وبدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992، يعمل بها ما يقرب من 700 موظف بشكل مباشر وأكثر من 3000 بشكل غير مباشر.