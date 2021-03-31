«هنكل العالمية» تضخ 1.6 مليار جنيه استثمارات فى السوق المحلية

قال أحمد فهمى، العضو المنتدب ورئيس شركة «هنكل» مصر ونائب الرئيس لأفريقيا، التابعة لهنكل العالمية، إن استثماراتها التى تم ضخها فى السوق المحلية تقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية.

3 مراكز لتجميع البلاستيك.. وتستهدف وضع مصر على خارطة تصدير المخلفات

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة للإعلان عن افتتاح ثلاثة مراكز لجمع مخلفات البلاستيك فى منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى، بالتعاون مع مؤسسة «بلاستيك بنك» العالمية فى أول شراكة من نوعها.

وأكد فهمى فى تصريحات للصحفيين أن مصر تمثل سوقا مهما للشركة نظرا لامتلاكها سوقا كبيرة بطاقة استهلاكية عالية وتم انشاء مصنع جديد فى مدينة 6 أكتوبر الفترة الماضية بخلاف مصنعها فى بورسعيد.

وأكدت الشركة أن الشراكة مع «بلاستيك بنك» تهدف إلى الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمستوى المعيشى للفئات الأقل.

وقال فهمى إن التعاون مع «بلاستيك بنك» يهدف إلى تعظيم الاستدامة البيئية والاجتماعية بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية فضلاً عن تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى والإسهام فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتصدير المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها بما يوفر العملة الصعبة وفرص عمل متنوعة.

وذكر أن التعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك، ستمكن هنكل مصر من تنفيذ مفهومها الراسخ للاستدامة والذى يتضمن ثلاثة محاور أساسية، أولها الارتقاء بالوعى البيئى، والثانى تمكين الفئات الأقل حظاً اقتصاديا، والثالث دمج وتمكين المرأة.

فيما يخص الارتقاء بالوعى البيئي؛ تستهدف «هنكل مصر» زيادة الوعى بأهمية التخلص السليم من المخلفات البلاستيكية وتقليل حجمها، والذى يدعم جهود الدولة المصرية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات حيز التنفيذ لتنظيم عمليات الجمع والتدوير.

أما بالنسبة لدمج وتمكين المرأة؛ يهدف التعاون بين هنكل مصر وبلاستيك بنك إلى خلق مجالات جديدة للعمل للرجل والمرأة تضمن الدخل الثابت لإعالة الأسر، حيث يوجد أكثر من 20 سيدة تعمل حالياً ضمن منظومة بلاستيك بنك مصر، والتى تعمل أيضاً على مكافحة عمالة الأطفال من خلال تحفيز الأهالى على تعليم أبنائهم من ناحية وعدم قبول تشغيل الأطفال أو التعامل مع أى مركز تجميع مخلفات بلاستيكية يعمل به أطفال من ناحية أخرى.

ومن جانبه قال عمر محمد المصرى، مدير عام قطاع المنظفات والعناية المنزلية بشركة «هنكل مصر» انها تسعى لافتتاح أكبر عدد من المراكز

ومن المستهدف جمع 3 ألاف طن تصل إلى 5 الاف طن بحلول عام 2023 مما يوفر أكثر من ألف فرصة عمل خلال عامين فى قطاعات جمع مخلفات البلاستيك ونقلها ومعالجتها وتصنيع معدات إعادة التدوير، مع الحرص على دمج المعاملات المالية فى القنوات الرسمية بتلك القطاعات، وهو ما يسهم فى حل مشكلة البطالة وبالتالى توفير حياة كريمة لحوالى 4 آلاف شخص.

ومن جانبه أشاد عمرو القاضى، المدير الإقليمى لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مؤسسة «بلاستيك بنك»، بالدور البارز الذى لعبته شركة «هنكل» مصر فى خدمة رؤيتهما المشتركة بتطوير النظم البيئية لإعادة التدوير من أجل تعزيز الاقتصاد الدائرى.

وقال إن الشراكة مع هنكل مصر ستساهم فى تقديم حل للحد من مشكلة المخلفات البلاستيكية، والتصدى للتحديات الاجتماعية المتعلقة بالفقر ونقص فرص العمل.

واضا أن مؤسسة بلاستيك بنك تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكى ووقف وصوله للبحار والأنهار. وعليه، يتم جمع المنتجات البلاستيكية من المخلفات، ثم فرزها تمهيداً لدخولها فى عمليات التدوير وإعادة استخدامها كمواد خام فى صناعة منتجات أخرى.

وتابع أنه من خلال تلك الأنظمة يحصل العاملون فى مجال الجمع والتدوير على حوافز مقابل كميات البلاستيك المستعمل التى يجمعونها مما يساعدهم على توفير الاحتياجات الأسرية الأساسية مثل المواد الغذائية والملابس والرسوم المدرسية والتأمين الصحى. ومن خلال تلك المنظومة يتم إعادة استخدام المخلفات البلاستيكية المجمعة من جديد بعد معالجتها وإنتاج البلاستيك المجتمعى.

جدير بالذكر أن هنكل العالمية تعد أول شركة سلع استهلاكية تعقد شراكة مع مؤسسة «بلاستيك بنك» منذ 2017.

بدأت هنكل أعمالها فى مصر عام 1992ويعمل بالشركة ما يقرب من 700 موظف بشكل مباشر وأكثر من 3000 بشكل غير مباشر.