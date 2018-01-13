هنري: مائدة مستديرة قبل مناقشة مشروع قانون تعيين المرأة في القضاء

ياسمين فواز:تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعيين المرأة في الجهات القضائية الذي تقدمت به النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واحاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الي اللجنة لدراسته.وتنص المادة الأولى من مشروع

ياسمين فواز:

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعيين المرأة في الجهات القضائية الذي تقدمت به النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واحاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الي اللجنة لدراسته.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، على أن “تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة”، فيما تنص المادة الثانية على إلغاء أي نص آخر يخالف نص المادة الأولى.

وتنص المادة الثالثة على إبطال أية مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى.

من جانبها أكدت النائبة نادية هنرى مقدمة مشروع القانون انها بصدد عقد مائدة مستديرة مع عدد من الاستشاريين وخبراء في الشأن القضائي بشأن مشروع القانون، مضيفة أن المائدة المستديرة سيكون قبل بدء مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

واشارت هنرى في تصريحاتها ل”المال” الي عقد جلسة المستديرة سيكون خارج المجلس ، تمهيدا لمناقشات البرلمان الي سيحضرها ايضا عدد من المتخصصين في هذا الشأن.

ونوهت الي أن الهدف من القانون هو تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014، والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية،في ظل استمرار تعنت ورفض بعض الجهات القضائية تعيين الإناث، خاصة مجلس الدولة.

