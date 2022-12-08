هنري الثالث عشر.. معلومات تسمعها لأول مرة عن مهندس انقلاب ألمانيا الفاشل

بعد أن أحبطت قوات الأمن الألمانية محاولة الانقلاب التي نفذتها خلية تنتمي لمجموعة “مواطني الرايخ“ صباح أمس الأربعاء، واعتقلت عددا أفرادها، تطفو على السطح تساؤلات عدة حول هذه الخلية ونشأتها ودوافعها والعقل المدبر لإنقلاب ألمانيا الفاشل.

هنري الثالث عشر أو “هاينريش” ، قائد إنقلاب ألمانيا الفاشل، هو أحد آخر أحفاد سلالة حكمت مساحات شاسعة من ألمانيا الشرقية. ويشتبه في أنه تراوده أحلام في أن يصبح الزعيم الجديد للبلاد، حينما دبر محاولة الانقلاب العنيفة للإطاحة بالنظام الديمقراطي، حسبما ذكرت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية.

وقالت السلطات الألمانية إن هنري الثالث عشر، البالغ من العمر 71 عاما كان واحدا من 25 عضوا ومؤيدا لجماعة يمينية متطرفة تخطط للانقلاب المزعوم تم اعتقالهم في وقت مبكر من أمس الأربعاء في عمليات مداهمة على مستوى البلاد.

دفاعه عن الملكية

ولطالما دافع المطور العقاري علنًا عن النظرية القائلة بأن الحياة كانت أفضل في جميع أنحاء العالم في ظل الملكية.

وينحدر الرجل من عائلة رويس، التي حكمت لقرون أجزاء من ولاية تورينجن الحالية حتى ثورة ألمانيا في العام 1918 التي أدت إلى إنشاء جمهورية فايمار.

كان هنري الثالث عشر قد ذكر في خطاب ألقاه في العام 2019 أمام منتدى الويب العالمي – الذي يصف نفسه على أنه يجمع العقول التقدمية لتمكين التغيير الجذري الإيجابي – إن الناس في إمارة رويس يعيشون “حياة سعيدة” لأن معدل الضريبة كان 10٪ فقط.

وأضاف: “من الذي من المفترض أن تلجأ إليه اليوم؟ عضو البرلمان الخاص بك، على المستوى المحلي ، الفيدرالي أو الاتحاد الأوروبي؟ حظا طيبا!”

وأوضح في خطابه المليء بالمؤامرات المعادية للسامية، إن ألمانيا كانت حكومة تابعة للدولة منذ الحرب العالمية الثانية وتحتاج إلى استعادة سيادتها من خلال اتفاق سلام.

وأشار إلى أن الأنظمة الملكية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك فرنسا أطيح بها بسبب تدخل القوى الأجنبية التي أرادت إنشاء هياكل الشركات في السعي لتحقيق الربح، مؤكد أن الناس عانوا نتيجة لذلك.

وقال ممثلو الادعاء أمس الأربعاء إن هاينريش تواصل مع ممثلي روسيا، الذين اعتبرتهم المجموعة جهة الاتصال المركزية لتأسيس نظامها الجديد.

الكرملين ينفي تورطه في إنقلاب ألمانيا

من جهة آخرى أكد الكرملين إنه لا مجال للشك في تورط روسي في المؤامرة المزعومة.

وألقي القبض على هنري الثالث عشر في منزله في فرانكفورت، وقاده رجال شرطة يرتدون أقنعة وهو مقيد اليدين ، ويرتدي سروالا قصيرا بلون الخردل وسترة منقوشة من الترتان ، بشعر رمادي طويل.

كما فتشت الشرطة أيضًا نزل الصيد الخاص به في تورينجن حيث اشتبه في أنه يخزن أسلحة ، وفقًا لصحيفة Ostthueringer. الدولة الواقعة في شرق ألمانيا معروفة بقوة اليمين المتطرف هناك.

ورفض مكتب الادعاء الاتحادي التعليق على التقرير ، قائلا فقط كانت هناك مداهمة في تلك المنطقة.

كما رفضت التعليق على كيفية تورط هاينريش في حركة “Reichsbuerger” اليمينية المتطرفة، والتي تنفي وجود الدولة الألمانية الحديثة، والتي يقول المدعون إنها ألهمت مجموعة المعتقلين.

سلالة رويس

قامت سلالة رويس بتسمية جميع أبنائها الذكور هاينريش أو هنري بعد نهاية القرن الثاني عشر تكريما لهنري الرابع، الإمبراطور الروماني المقدس، الذي ورثهم عقارات وييدا وجيرا ، وهما الآن مدن في ولاية تورينجن.

بينما رسميًا ، لم يعد هناك أمراء وأميرات في ألمانيا، استمر بعض الأحفاد مثل هاينريش في استخدام اللقب. وكان قد أطلق على شركته العقارية والخدمات المالية ، ومقرها في فرانكفورت ، “Buero Prinz Reuss”.

منزل رويس ، الذي يرأسه حاليًا هاينريش الرابع عشر الذي يعيش في النمسا، نأى بنفسه سابقًا عن هاينريش الثالث عشر ، واصفًا إياه بالرجل المرتبك الذي يروج لنظريات المؤامرة ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.