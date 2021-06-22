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هند فروح تفتتح محطة طاقة شمسية بتكلفة 1.7 مليون جنيه

تم تنفيذ المحطة بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة
شرين طه 4:05 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 4:05 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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افتتحت الدكتورة هند السيد فروح، مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة بمشروع الأمم المتحدة الإنمائي، محطة طاقة شمسية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

محطات شمسية

وتم تنفيذ المحطة بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع البرنامج الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وقالت مدير المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة بمشروع الأمم المتحدة الإنمائي فى تصريح خاص لـ”المال”: إن القيمة المالية للمحطة الشمسية بلغت نحو مليون و٧٩٠ ألف جنيه.

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جاء ذلك على هامش معرض مصر الدائم للبناء الأخضر وافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات بعنوان الإدارة المتكاملة للمدن الذكية – Integrated Management of Smart Cities، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والنقل.

محطة الطاقة الشمسية

حضر الافتتاح، راندا أبو الحسن – الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومهندس محمد عبد الكريم – المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة.

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وأوضحت أن القدرة الإجمالية للمحطة الشمسية تبلغ نحو 93 كيلووات/ ساعة؛ وتنتج 143 ميجاوات ساعة سنوياً مما يوفر ٢٥٣ ألف جنيه منذ يناير 2020 حتي الآن؛ وخفض انبعاثات.

يذكر أن مشروع نظم الخلایا الشمسیة الصغيرة “Egypt-PV” قدم الدعم الفني والمادي لتنفيذ ١٢٢محطة طاقة شمسية لثلاثة أعوام 2018-2021.. فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة إجمالية 9.6 ميجا وات ووفر فى الكهرباء يصل إلى 14.8 جيجا وات ساعة/ سنوياً.

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بقلم شرين طه

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