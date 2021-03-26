هند صبري عن مشاركتها في حفل نقل المومياوات: «أيام تفصلني عن التعافى من كورونا»‎

علقت الفنانة هند صبري على ما تردد من انتقادات في الآونة الأخيرة حول عدم مشاركتها في حفل نقل المومياوات بسبب إصابتها بفيروس كورونا. وكتبت هند صبري على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»: صباح الخير.. في البيت و معزولة والحمد لله أيام معدودة…

علقت الفنانة هند صبري على ما تردد من انتقادات في الآونة الأخيرة حول عدم مشاركتها في حفل نقل المومياوات بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت هند صبري على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»: صباح الخير.. في البيت و معزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير.. ربنا يلطف بالجميع.

وتابعت: أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت «فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم».. من اجتهد وقرّر أني مشاركة لوحدي؟ هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ لو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد؟

وأضافت: هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي و مسلّم به ولا نقاش فيه.

وأكدت: وأكررها.. فخورة أني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة، إلّي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق.

واختتمت قائلة: مصر أكبر من كده بكتير (نقطة).

جدير بالذكر أن موعد نقل المومياوات الملكية يوم 3 من أبريل القادم، وسيتم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم، وفقًا لكل لإجراءات محددة، تراعى فيها كل معايير الأمن والسلامة المتبعة عالميًا في نقل القطع الأثرية.