هند صبري تسلم جائزة الإنجاز الإبداعي للسقا في حفل افتتاح «الجونة السينمائي»

سلمت منذ قليل الفنانة العربية هند صبري جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المذاع حاليا على شاشة on ويحضره كوكبة من نجوم الفن المصري والعربي ومؤسسي المهرجان المهندس نجيب ساوريس وشقيقه سميح ساوريس والفنانة بشرى وعمرو منسي وانتشال التميمي مدير المهرجان، وحضر السقا برفقة زوجته وأبناؤه الثلاثة لأول مرة في مهرجان سينمائي.

أهدى تكريمه للنجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز وأنسي ساوريس ووالديه وزوجته وزملائه

واهدى السقا تكريمه لخمس أِشخاص على المسرح ، وهم النجمان الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز ووالده الراحل صلاح السقا ووالدته وزوجته مها الصغير وزملاؤه بالوسط الفني الذي تعاون معهم في مشواره الفني .

وقال السقا في كلمته للحاضرين إنه لاينسى أبدا نصيحة والده الراحل صلاح السقا قبل وفاته بساعات قليلة داخل مستشفى الشروق “حينما سأله الناس بتقولك نجم ليه فرد السقا عشان النجم الناس مش بتطوله ومشهور ، فرد عليه والده خد كل حاجة من النجومية ما عدا البعد خلي الناس تمد إيديها تطولك ساعتها هاتحس إنك نجم ” .

وحرص الفنان شريف منير على تهنئة السقا على المسرح وداعبه بمسح “كلينكيس” على وجه السقا وكذلك هناؤه المهندس سميح ساوريس والفنانة يسرا على المسرح، وتم عرض فيديو قصير لبعض الشخصيات الفنية التي رافقت السقا مشواره الفني وحديثهم عنه وهم المنتج هشام عبد الخالق والمخرج عمرو عرفة والفنانة منى زكي لتهنئته بالتكريم وكذلك اندي ماكينزي المشرف على مشاهد الأكشن في أفلام السقا السنين الماضية .