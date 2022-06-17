هند صبري تروج لفيلمها الجديد «كيرة والجن» عبر صفحتها على «فيس بوك»

روجت النجمة هند صبري لفيلمها الجديد كيرة والجن عبر صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث نشرت الإعلان الرسمي للفيلم، الذي سيتم طرحه في موسم عيد الأضحى يوم 30 يونيو في مصر وجميع الدول العربية.

وبجمعها بالنجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز ويخرجه مروان حامد في تعاونهما الرابع بعد عمارة يعقوبيان وإبراهيم الابيض والفيل الازرق 2 ويكتبه احمد مراد في تعاونهما الثاني كسيناريست بعد الفيل الأزرق 2.

هند عبرت عن سعادتها بالعمل خصوصا أنه يعيد السينما المصرية لعصر البطولات الجماعية الكبرى والانتاجات الضخمة، تلعب في الفيلم دور دولت فهمي وهو دور جديد تماما بالنسبة لها.