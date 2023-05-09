«هندوجا الهندية» تبحث فرص الاستثمار بـ«صناعية شرق بورسعيد»

تدرس شركة هندوجا الهندية سبل التعاون المشترك مع شركة النصر لتصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية لإقامة مشروع صناعى بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ضمن خطة الدولة لإنشاء مركز لوجستي لتوطين صناعة السيارات بمصر بشرق بورسعيد، والتى أطلق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إستيراتجية توطينها العام الماضي.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه فى إطار تعزيز سبل التعاون بين مصر والهند فى جميع المجالات المختلفة وجذب الاستثمارات الهندية استقبل ميناء شرق بورسعيد وفد شركة هندوجا العالمية، للتعرف على المنطقه عن كثب وبحث الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك.

وقام الوفد بزيارة إلى شركة بورسعيد للتنمية المطور الصناعي للمنطقة والذي قدم شرح تفصيلى عن معالجة وتجهيز الأراضى و البنية التحتية والمرافق ونسب التنفيذ ، كما تم التطرق إلى مشروع NERIC الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، حيث تم تقديم شرح تفصيلى عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مناطق صناعية وموانئ والمشروعات المقامة والحوافز والامتيازات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين.

القبطان على عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد يرافق الوفد الهندى

وعقب قيام الوفد بجولة تفقدية لموقع شركة نيرك للسكك الحديدية المقام على مساحة 318 ألف م2 والتى تم تأسيسها من مجموعة شركات من القطاع الخاص بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي باستثمارات تقدر ب240 مليون دولار بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية واحلالها، وتجديدها والعمل على توطين هذه الصناعة بمصر ، تفقد الوفد خلالها الأعمال الإنشائية الجارية بالموقع ،

قام القبطان على عاصم باصطحاب الوفد الهندي فى جولة بحرية تفقدية شاهدوا خلالها محطة حاويات شرق بورسعيد sct و الأرصفة الجديدة التى تم التعاقد عليها والرصيف الغربى لمحطة تداول السيارات.

من جانبه، أعرب YASH SACHAR نائب رئيس الشركة الهنديه عن سعادتة بزيارة منطقة شرق بورسعيد واهتمامه بالتعرف على المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة

وأشاد بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لفتح المجال أمام جذب الاستثمارات الهندية وذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للهند.

الجدير بالذكر أن شركة هندوجا الهندية من الشركات الصناعية العالمية الرائدة فى مجالات النقل وتصنيع السيارات والتمويل والبنوك والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاعلام والتطوير العقارى والرعاية الصحية.