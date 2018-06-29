هندسة القاهرة تنظم يومًا تعريفيًا عن برامجها لطلاب الثانوية العامة

المال - خاصتقيم كلية الهندسة بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية، بمشاركة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي البرامج الدراسية، سلسلة من اللقاءات والندوات التعريفية بالكلية للبرامج الدراسية التى تشملها وطبيعة الدراسة وفرص الالتحاق

المال – خاص

تقيم كلية الهندسة بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية، بمشاركة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي البرامج الدراسية، سلسلة من اللقاءات والندوات التعريفية بالكلية للبرامج الدراسية التى تشملها وطبيعة الدراسة وفرص الالتحاق والتدريب والعمل.

ووجهت الكلية، الدعوة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لحضور ندوتين يومى الثلاثاء 3 يوليو والأربعاء 4 يوليو، للتعرف عليى برامج الكلية، سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو بنظام الساعات المعتمدة.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأنه تم اعتماد لائحة جديدة لبرامج نظام الفصلين بكلية الهندسة تتيح للطلاب مزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية وتتواكب مع التطورالسريع والمتلاحق للتعليم الهندسي ومهنة الهندسة بمصر والعالم، فى إطار حرص الجامعة وكلياتها على التحول إلى جامعة من الجيل الثالث وبناء عقل الإنسان المصري نحو ريادة الأعمال.

وأضاف الخشت، أنه تم اعتماد برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة، هما، الهندسة المدنية “تخصص البنية التحتية المدنية”، وهندسة وإدارة نظم الرعاية الصحية، وجارٍ اعتماد برنامج جديد ثالث تحت مسمي هندسة وإدارة الطيران والملاحة بنظام الساعات المعتمدة، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة بالكلية إلى 11 برنامجًا تبدأ في العام الجامعى المقبل.

وأشاد بجهود كلية الهندسة وأساتذتها والعاملين بها فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والتدريبي، والتى ظهرت ثماره فى حصول عدد من برامج الكلية على ترتيب تقدم فى تصنيف QS للبرامج الدراسية على المستوى الدولى.

وأشار الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية تقوم بالإعداد للعام الدراسي الجديد، وتستقبل الطلاب فور ظهور نتيجة الثانوية العامة والشهادات المعادلة وظهور نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.

وطالب تاج الدين، أولياء الأمور والطلاب بمتابعة الموقع الالكتروني للكلية: (www.eng.cu.edu.e)، باعتباره المصدر الرسمي لأى معلومات تخص الكلية.

وأكد عميد كلية الهندسة، تقديم الكلية وبعض المؤسسات المانحة عدد من المنح الدراسية للمتفوقين واستمرار الكلية في تقديم أفضل البرامج التعليمية والبحثية التى تنافس الجامعات العالمية، مضيفًا أن الكلية تساهم في أنشطة طلابية وعلمية عديدة لصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم نحو سوق العمل المصري والإقليمي.