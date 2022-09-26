«هندسة القاهرة» تحصل على الاعتماد الدولي في إدارة المنظمات التعليمية ومكافحة الرشوة والفساد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الهندسة على شهادتي اعتماد للجودة المؤسسية الدولية، وذلك في مجالي إدارة المنظمات التعليمية ISO 21001:2018، وإدارة مكافحة الرشوة والفساد ISO 37001:2016، إضافة إلى تجديد اعتماد 3 شهادات جودة للعام الثاني على التوالي في مجالات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، ونظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، ونظام إدارة الجودة ISO 9001:2015.

ويأتي ذلك في إطار خطة الكلية وخطة الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى التحول نحو التميز في العملية التعليمية والبحثية والإدارية.

وأكد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تطبيق واستيفاء أعلى معايير وأنظمة الجودة العالمية في جميع المجالات وكافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها، فضلا عن حث كافة كلياتها ومراكزها على تطوير أدائها وضمان جودته بشكل مستمر، وذلك بما يساهم في الارتقاء بمكانة الجامعة وبمستوي خريجيها للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودولياً، و تحقيق رؤية ورسالة الجامعة للتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل بشكل متكامل بين كل الكليات حتى أصبح لكل كلية نموذجًا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر، وذلك من حيث تخريج كوادر مؤهلة عالميًا، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع المصري في مختلف المجالات والاتجاهات.

وأشار إلى التطوير المستمر سواء على مستوى المناهج والبرامج المميزة أو طرق التدريس التى تتواكب مع الجامعات العالمية ومتطلبات سوق العمل الدولي.

ولفت الخشت، إلى أن كلية الهندسة تُعد بيتًا للخبرة يمتلك أفضل الكوادر محليا وإقليميا ودوليا التي تسهم بقوة فى التنمية التي تخوضها الدولة المصرية خاصة فى مجال البنية التحتية والمشروعات القومية.

واوضح أنه على مستوى البرامج تأتى كلية الهندسة فى مرتبة متقدمة عالمياً، حيث تأتي في المركز 134 عالميًا في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا في تصنيف QS، والمركز من 51 – 100 عالميًا في الهندسة المدنية والإنشائية.

من جانبه، قال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن الكلية استطاعت تجديد اعتماد ثلاث شهادات جودة، وهي :

شهادة الأيزو (ISO 9001:2015) نظام إدارة الجودة، والذي يعرف كمعيار نظام إدارة عام شهادة الأيزو (ISO 14001:2015) لنظام إدارة البيئة، ويستند إلى قرارات واتفاقية “قمة الأرض” العالمية وتم تطويره لتقليل الأضرار التي تسببها الهيئات أو يمكن أن تسببها للبيئة شهادة الأيزو (ISO 45001:2018) لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية والذي يوفر منظورًا شاملاً للشركات لزيادة الصحة والسلامة المهنية للموظفين، وتقليل الحوادث والأمراض المهنية

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة او تجديد الاعتماد.

كما نجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والآداء الإداري وزيادة الإنتاجية، وذلك وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.