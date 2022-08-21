هندسة الأكاديمية العربية بالقرية الذكية تحصل على الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم (ABET)

حصلت كلية الهندسة بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القرية الذكية على اعتماد (ABET) ، إذ منحت هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم 4 أقسام بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية للدفعات من 2020-2028 .



وحصل على الاعتماد أقسام هندسة الإلكترونيات، الاتصالات، هندسة التشيد والبناء، الهندسة الميكانيكية، هندسه الطاقه الكهربائية وذلك بدون أي ملاحظات.



ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وحرصها على المضي بخطوات متسارعة بإنجازات واضحة للارتقاء بجودة التعليم العالي، والمحافظة عليه والسعي الدائم لتحقيق ضمان جودة التعليم .



يشار إلى أن ABET هو المجلس المعتمد به في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا، إذ يوفر أيضا قيادة دولية من خلال ورش العمل والاستشارات ومذكرات التفاهم واتفاقيات اعتراف متبادل، مثل اتفاق واشنطن.