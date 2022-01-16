هنا الزاهد متهمة بالتحرش في مسلسلها الجديد «أنا وهي».. نقاد يعلقون

تعرضت الفنانة هنا الزاهد اليومين الماضيين لاتهامها بالدفاع عن التحرش بسبب مشاهد في الحلقة الخامسة لمسلسلها الجديد أنا وهي ، وجاء هذا الاتهام من حساب متخصص في مكافحة ظاهرة التحرش بالنساء في الشوارع على موقع تويتر، الذي غرد قائلا: مش كفاية؟ هنفضل نقول لحد امتى ان التحرش مش مادة للهزار؟، التحرش ده trauma ومش طبيعي دكتور نفسي يتهاون فيه بالشكل ده. تحليل الشخصية على عيني وعلى راسي بس احنا في سياق في ناس كتير جداً شايفة ان المعاكسة دي مجاملة ومش تحرش فحقيقي الموضوع مش ناقص. يمكن لو كنا في زمن أو مكان تاني كنا قولنا أصل هي الشخصية كده.. لكن ده نمط في ثقافتنا.

وردت هنا عبر ثلاث تغريدات لشرح حقيقة الموقف وقالت في الأولى: الدكتور بينزل لمستوى فكرها المحدود وسألها لأنه في المشهد اللي قبليه بتقولوا الناس مستنيني انزل من البيت يلمحوني بس لأن العرسان وقفة طوابير. محدش طبيعي هيتبسط لما يتعاكس بس دي شخصية مريضة نفسيا ولما اتحطت في مشهد معاكسة في حلقات قدام مسكتتش وخدت حقها عكس ما بتقول.

ماجدة موريس : هناك أشخاص على السوشيال ميديا ليس لديهم ثقافة بمعنى التحرش من الأساس

وترى الناقدة ماجدة موريسن أن هناك مبالغة أحيانا على السوشيال ميديا وتهويل في الأمور ، لأنه من الطبيعي أن فنانة مثل هنا الزاهد حققت نجاحات جيدة السنين الماضية ، لا يمكن أن تقدم مسلسلا يدعو للتحرش في المجتمع.

ولفتت إلى أن هناك أشخاصا على السوشيال ميديا ليس لديهم ثقافة بمعنى التحرش من الأساس ، وآخرين ينساقون وراءهم ويبدأ في توجيه اتهامات وهجوم دون درايتهم حقيقة بالأمر.

وأكدت أننا نسمع عن حكايات على مواقع التواصل الاجتماعي غير منطقية ، ولا يجب الانسياق لها أبدا أو الاستسلام لها.

رامي متولي : ألوم الكثيرين لمهاجمة فنان لمجرد بعض مشاهد عرضت داخل أحداث عمل فني

وعلق الناقد الفني رامي متولي على هذا الأمر فقال : لا أعتقد أن هناك امرأة تعيش في القرن 21 وفي المجتمع المصري تساند التحرش ، لاسيما أن هنا الزاهد ممثلة ليست لها آراء تساند فيها التحرش أبدا بل هي ممثلة جيدة ولديها مساحات في التمثيل ويظهر جيدا أنها تمتلك رجاحة عقل فما هو المنطق من الهجوم عليها تحت مظلة أنها تؤيد التحرش.

ويلوم متولي على الكثيرين لمهاجمة فنان لمجرد بعض مشاهد عرضت داخل أحداث عمل فني دون استيعابها جيدا، ومن ذكائها أنها اعتذرت عن وصول هذه المشاهد بشكل سلبي لهم.

وأكد أن السوشيال ميديا تستغل هذه الأمور لتحقيق ترافيك لصفحات كثيرة ، وجزء من ذلك نابع من مواقع وصفحات تلهث وراء الترافيك.