هنا الزاهد عن فيلم «بحبك»: تامر حسني كأنه مخرج عالمي (فيديو)

نشرت هنا الزاهد فيديو لها مع النجم تامر حسني خلال متابعتهما لمونتاج فيلمها الجديد المطروح بعيد الأضحى “بحبك”، وكتبت: يا جماعة أنا دلوقتي في المونتاچ بتفرج على فيلم بحبك وبجد مش عشان أنا فيه بقول كدا، تامر ألف قصة عبقرية وأخرجها كأنه مخرج عالمي وطلع مننا كلنا أداء مش عادي بجد شكرا يا تامر.

ويخوض تامر حسني تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى، وذلك بجانب لعب دور البطولة وكتابة الفيلم، فيما تتولى شركة “تامر حسني للإنتاج” للمنتج حسام حسني المشاركة في إنتاج العمل مع شركات سينرجي، سكاي ليميت وفيلم سكوير، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني ومدحت إسماعيل.

وسيتم طرح الفيلم السينمائي الجديد بحبك لتامر حسني وهنا الزاهد 7 يوليو المقبل مع قرب موعد عيد الأضحى لعام 2022.

ورد تامر حسني بالرد على هنا قائلا:

“إيه بس الحلاوة والذوق دا كله يا هنا، أولاً شكراً عشان إنتي قلبك جميل ونضيف وعندك تقدير لكل الناس ودي تربيه جميلة من الأساس بعيد عن الفن، ثانياً .. إنتي عامله دور عمرك وأنا فرحان إني خرجت منك الممثلة اللي الناس هتشوفها دي، كلنا فرحانين بيكي وأنا بقول شهادة لتاريخك من دلوقتي هنا الزاهد في فيلم بحبك لو استمرت كدا هتبقى من أخطر ممثلات تاريخ السينما العربية… ربنا يحفظك ويوفقك في كل أعمالك”.