هنا الزاهد تعتذر عن فيلم «الأستاذ» للمخرج شريف عرفة

قررت النجمة هنا الزاهد الاعتذار عن تقديم بطولة فيلم “الأستاذ” للمخرج شريف عرفة الفترة القادمة، ويقوم ببطولته النجم محمد إمام.

وكشفت هنا الزاهد في تصريحات صحفية أسباب اعتذارها عن فيلم “الأستاذ”، موضحة أنها مشغولة بتصوير حلقات مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” ويضم 10 حلقات، وذلك بنفس توقيت تصوير الفيلم.

ويعرض لهنا الزاهد حالياً فيلم “مستر إكس” الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

كما تستعد هنا لتصوير الجزء الثانى من فيلم قصة حب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.