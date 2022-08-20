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هنا الزاهد تؤدي العمرة وتلتقط صورة لها أمام الكعبة

تتواجد النجمة الشابة هنا الزاهد حاليا في المملكة السعودية ، من أجل حضور عرض فيلمها السينمائي الجديد " بحبك"

هنا الزاهد تؤدي العمرة وتلتقط صورة لها أمام الكعبة
أحمد حمدي

أحمد حمدي

9:24 م, السبت, 20 أغسطس 22

تتواجد النجمة الشابة هنا الزاهد حاليا في المملكة السعودية ، من أجل حضور عرض فيلمها السينمائي الجديد ” بحبك” الذي قامت ببطولته مع النجم تامر حسني وطرح في موسم عيد الأضحى الماضي .

وحرصت هنا على تأدية مناسك العمرة في مكة المكرمة حاليا ، وقامت بنشر صورتها أمام الكعبة المشرفة عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” اليوم وعلقت عليها ” الحمد لله” معربة عن سعادتها بزيارة هذا المكان المقدس لأول مرة ، ولاقت صورتها اعجاب الكثير من الأشخاص وزملائها بالوسط الفني .

فيلم بحبك تأليف وإخراج تامر حسني وشارك في بطولته هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي ميرغني .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

9:24 م, السبت, 20 أغسطس 22