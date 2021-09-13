«هناك تفهم مشترك»… السيسي يبلغ رئيس وزراء إسرائيل: موضوع السد بالنسبة لنا حياة أو موت (فيديو)

خلال لقائهما الأول في شرم الشيخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي الإثنين إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، حول موضوع السد الإثيوبي، ووجدت تفهما مشتركا بشأنه.

وأوضح الرئيس السيسي في تصريحات نقلتها الرئاسة المصرية أنه تحدث مع بينيت، في لقاء بشرم الشيخ “بصراحة وشجاعة ولسنا هنتكلم أكتر من أجل بلدينا والمنطقة”.

وأكد أن مصر “تسعى دائما من أجل السلام والاستقرار والتنمية والتعمير، بعيدا عن أي شكل من الأشكال التي تؤدي إلى الخلاف”

وأضاف: “وحتى في قضايانا التي تكلمنها فيها لما تكلمنا السد لقيت تفهم مشترك فيما يخص هذا الموضوع”.

وتابع: “قالت له إننا بتحاول معالجة هذا الموضوع في إطار من التفاوض والحوار وصولا إلى اتفاق بالموضوع الهام بالنسبة لنا الذي نعتبره حياة أو موت».

وقال: “تحدثنا عن قطاع غزة وأهمية الحفاظ على السلام ووقف إطلاق النار، وأهمية تحقيق الاستقرار والدعم الاقتصادي بالقطاع وتحسين أحوال المواطنين في الضفة الغربية وغزة”.











السيسي وبينيت في شرم الشيخ لأول مرة

وفي وقت سابق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالى بينيت”، في زيارته الأولى لمصر.

حضر اللقاء من مصر سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

كما حضر اللقاء من إسرائيل آيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي وآلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين وأميرة أورون السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.



وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.



كما أشار الرئيس السيسي إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.