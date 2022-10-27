«لانكوم» تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق عطر La Vie est Belle 

احتفلت لانكوم، إحدى العلامات التجارية التابعة لـ”لوريال باريس” لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بمرور 10 سنوات على إطلاق منتج “La Vie est Belle” المميز في عالم العطور، وذلك خلال “أسبوع الموضة في باريس”.

شهد الحفل حضور الفنانة هنادي مهنا لتمثيل العلامة التجارية وإبراز شخصية العطر الفريدة، حيث تم اختيارها لكونها أحد أكثر النجوم الصاعدة التي تتمتع بروح مفعمة بالحيوية وابتسامة مشجعة تعبر عن رسالة العلامة التجارية الفريدة في الاحتفال بجمال الحياة مع رائحة عطر La Vie est Belle .

من جانبها، عبرت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها باختيارها لتمثيل العلامة التجارية لانكوم، قائلة: “فخورة جداً بالمشاركة في الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق عطر”La Vie est Belle” من لانكوم، وتمثيل شخصية العطر الفريدة في أسبوع الموضة بباريس، نظراً لتمتعي بجذور فرنسية فإن اختياري لهذا الحفل يحقق حلمي في تمثيل بلدي مصر داخل بلدي الثاني فرنسا.”

وتم الإعلان خلال الحفل عن إمكانية إعادة تعبئة عطرها La Vie est Belle للحفاظ على تراث لانكوم ومصادر عطورها المستقبلية المستدامة، وذلك من خلال لانكومDomaine de la Rose، الذي يعد مركزا للمواد الأولية في عاصمة صناعة العطور بمدينة غراس بفرنسا.

ويتميز العطر بقدرته على منح الشعور بالبهجة والسعادة من خلال مكوناته من زهور جورماند السوسن؛ أحد مكونات العطر التي تترجم جمال الابتسامة، كما تحتوي المكونات أيضاً على عدد كبير من العناصر المميزة، مثل المسك الأبيض والفانيليا والياسمين والورد والبرتقال والباتشولي مع لمسة من الماجنوليا الرقيقة.

كانت العلامة التجارية لانكوم قد أطلقت في عام 2012 عطر La Vie est Belle؛ الذي يهدف إلى تمثيل الجوانب المختلفة للأنوثة، وإعادة تجديد الثقة بالنفس من يوم إلى أخر.

جدير بالذكر أن علامة لانكوم التجارية تحرص منذ تأسيسها على الاستماع للنساء وتحقيق تطلعاتهن وإبراز تميزهن، حيث قامت بإجراء دراسة واسعة النطاق للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لعطر La Vie est Belle، وتقليل أثرها البيئي قدر الإمكان دون تغيير التجربة الحسية التي كانت سبباً في نجاحه وهو ما يمثل التحدي الذي واجهه فريق لانكوم فيما يخص العطور والتغليف.