هناء الهلالى مستشارًا تنفيذيًا للبنك العقارى المصرى العربى

سهير محمد تولت هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية، منصب المستشار التنفيذى لرئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، ورئيسًا لقطاع العلاقات المؤسسية وبرامج دعم المجتمع. وتمتلك الهلالى، خبرة طويلة فى مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة…

سهير محمد

تولت هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية، منصب المستشار التنفيذى لرئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، ورئيسًا لقطاع العلاقات المؤسسية وبرامج دعم المجتمع.

وتمتلك الهلالى، خبرة طويلة فى مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملها لفترة طويلة فى الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى تحول إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتولت منصب مستشارة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يأتى تعيين هناء الهلالى، ضمن خطة البنك العقارى المصرى العربى للتوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة، ومشروعات التنمية المجتمعية.