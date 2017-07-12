هل 19 عرضًا مسرحيًّا كافيًا للمهرجان القومي للمسرح ؟

- عبير علي: 10 عروض ممثلة لكل الاتجاهات أفضل من 200 عرض سيئ - فتوح أحمد: زيادة العروض لا تدل على نجاحها علي راشدانخفض عدد العروض المسرحية في الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح والمقرر افتتاحها، غدا الخميس، لتكون العروض 19 عرضا، في حين أن العام الماضي كان يشارك بالمسابقة الرسمية 34 عرضا،

– عبير علي: 10 عروض ممثلة لكل الاتجاهات أفضل من 200 عرض سيئ

– فتوح أحمد: زيادة العروض لا تدل على نجاحها



علي راشد

انخفض عدد العروض المسرحية في الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح والمقرر افتتاحها، غدا الخميس، لتكون العروض 19 عرضا، في حين أن العام الماضي كان يشارك بالمسابقة الرسمية 34 عرضا، وفي الدورات السابقة أيضا كان العدد في هذه الحدود أو أكثر، فهل قلة العروض دليل على ضعف المهرجان أم أن المهم هو الجودة الفنية بها؟

من جهتها لفتت المخرجة المسرحية عبير علي إلى أنها تتمنى أن يكون هناك 100 عرض في المهرجان القومي للمسرح، ولكن من المهم أن تكون العروض المسرحية الموجودة بالمهرجان لها تمثيل واضح على مستوى التنوع في اتجاهات المسرح المختلفة من المسرح المستقل، ومسرح الشباب والكبار، وأن يكون التمثيل حقيقي، وكذلك أن تكون العروض على مستوى عال من الجودة الفنية، ولا يكون المهرجان شاملا عددا كبيرا من العروض غير الجيدة، فإذا كان العدد القليل يمثل كل اتجاهات المسرح ولو 10 عروض أفضل من 200 عرض غير ممثلة لكل الفئات أو غير جيدة.

وأشارت إلى أن لجنة التحكيم يجب أن يكون لديها وقت للذهاب إلى العروض، فجرعة 3 عروض في اليوم أمام اللجنة هو عدد كبير، ومن في المتوسط يجب ألا تزيد العروض التي تشاهدها اللجنة عن عرضين فقط لأن اللجنة تجري من مكان لآخر، وإذا كانت العروض تمتاز بالجودة والتمثيل ليزيد عددها فمن المهم أيضا أن يزيد عدد أيام المهرجان أيضا ليستطيع الجمهور متابعتها وكذلك لجنة التحكيم.

كما أكدت أهمية أن تكون جميع العروض المسرحية في أماكن قريبة كأن تقام مثلا على مسارح دار الأوبرا أو على المسارح الموجودة بمنطقة العتبة وذلك لأن توزيعها على مناطق بعيدة لا يجعل الجمهور يستمتع بها ولكن وجودها في مكان واحد يجعل هناك حالة من الاحتفالية الكبيرة في مكان واحد.

وأشار الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح السابق، إلى أنه استمع إلى أحد حوارات الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان، وأكد فيه أنه كانت هناك لجان تصفية اختارت العروض المسرحية بعناية لتمثل المسابقة الرسمية بالمهرجان، وهو أمر جيد أن يتم اختيار أفضل العروض بدلا من أن تكون هناك عروض دون المستوى، لأن وجود عروضا كثيرة لا تدل على نجاح المهرجان وقد تكون كثيرة دون أهمية فنية.