هل يوافق وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟.. متحدث يرد

من المتوقع أن يوافق وزراء الخارجية العرب على استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة في اجتماعهم المقرر اليوم الأحد، حسبما أعلن متحدث باسم جامعة الدول العربية.

وسيقرر الوزراء العرب استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من الغد حسبما نقلت “المجلة”.

وأكدت المسودة على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها ووحدة أراضيها وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه الدول العربية على أهمية الحفاظ على الهدنة المعلنة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وحل النزاع بين الجانبين سلميا.