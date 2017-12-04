هل يوافق كلوب على طلب ريال مدريد بضم صلاح من ليفربول؟

علي المصري أصبح الدولي المصري محمد صلاح، أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تمكن مهاجم ليفربول، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى مدربه الألماني يورجن كلوب، من تسجيل 17 هدفاً في 22 مباراة رسمية لعبها حتى الآن، في مختلف المسابقات. وساهم تألق لاعب روما الإيطالي السابق في جعله محط أنظار مج

علي المصري

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تمكن مهاجم ليفربول، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى مدربه الألماني يورجن كلوب، من تسجيل 17 هدفاً في 22 مباراة رسمية لعبها حتى الآن، في مختلف المسابقات.

وساهم تألق لاعب روما الإيطالي السابق في جعله محط أنظار مجموعة من الأندية الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، بحسب تصريحات لمدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر.

وأعلن المدرب الأرجنتيني، الذي قاد المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2018، علي هامش القرعة التي أقيمت الجمعة الماضية، بقصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، أن لديه معلومات مؤكدة بأن النادي الملكي، مهتم بضم محمد صلاح إلى صفوفه.

لكن كوبر طالب صلاح بالتريث، مؤكدا أنه حالياً في وضع ممتاز في ليفربول، ولكنه أكد أن الجناح المصري بإمكانه تعويض الويلزي جريث بيل، الذي تقول وسائل إعلام إسبانية أنه موضوع في قائمة اللاعبين الذين من المحتمل مغادرتهم للنادي الملكي، بعد إصاباته المتكررة.



هل يتخلى كلوب عن صلاح؟





ويتميز مهاجم المنتخب المصري بفنياته العالية وسرعته الفائقة، ما يجعله بديلاً كفئاً للظهير الويلزي، الذي تطارده لعنة الإصابات منذ بداية الموسم، ومنذ قدومه لقلعة سانتياجو برنابيو.

لكن هل يتخلى يورجن كلوب، عن مهاجمه صلاح الذي تعرض بسببه لانتقادات لاذعة عندما تعاقد معه في بداية الموسم، للدفاع عن ألوان قلعة “أنفيلد”.

تألق صلاح القادم من روما، والذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتي 2022، أثبت بعد نظر كلوب الذي تنبأ بأن يكون صلاح “الورقة الرابحة” لفريقه هذا الموسم.

ويبدو من الصعب إقناع كلوب بالتخلي عن صلاح، خاصة وأن البرازيلي فيليب كوتينيو، لم يغلق بعد صفحة الانتقال إلى نادي برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد..

ولا يعرف أحد إن كان عقد صلاح يضم شرطا جزائيا يسمح له بالانتقال إلى نادٍ آخر، وهل من الممكن أن يستخدمه الفريق الملكي لخطف الموهبة المصرية، علي غرار ما فعله باريس سان جيرمان الفرنسي، في خطف البرازيلي نيمار دا سيلفا من الفريق الكتالوني.