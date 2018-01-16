هل ينفذ حسام حسن تهديده للمصري خلال ساعات؟

على المصرى ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية لقاء وادى دجلة مع المصرى، التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى ختام لقاءات الجولة الثامنة عشرة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وهى المباراة التى سيرحل بعدها حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسيعدى،

على المصرى

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية لقاء وادى دجلة مع المصرى، التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى ختام لقاءات الجولة الثامنة عشرة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وهى المباراة التى سيرحل بعدها حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسيعدى، حسبما أكد عميد لاعبى العالم سابقا، عقب نهاية لقاء السوبر المصرى فى الإمارات، والذى خسره المصرى من الأهلى، بهدف نظيف.

واعترض حسام حسن، على عدم وقوف إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية، بجانبه فى أزمته مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الذى هاجم حسام حسن بضراوة، بعدما ألمح مدرب المصرى عقب المباراة، إلى أنه لم يتلق هزيمة كبيرة أمام الأهلي، مثل خسارة الزمالك في الدوري من الأهلى 3-0.

وقرر حسام حسن الرحيل عن صفوف الفريق، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عقب مواجهة وادي دجلة، بسبب ما اعتبره حسام، تخاذلًا من إدارة النادي البورسعيدي، في الدفاع عنه ضد الهجوم عليه من قبل رئيس الزمالك، بل وتقديم اعتذار له عما قاله المدرب، ورد حلبية بأن إدارة المصري تحترم الزمالك، وترفض ما قاله مدربها.



وأبلغ المقربين منه، وجهازه المعاون، بأن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، على أن يحدث ذلك رسميًا، عقب مباراة وادي دجلة، احترامًا لجمهور المصري، في ظل ضيق الوقت قبل اللقاء، فهل ينفذ العميد وعده ويرحل عن تدريب المصرى، أم يرضخ للضغوط ويتراجع عن تهديده؟.

