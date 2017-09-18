هل ينعش أوتوماك فورميلا آمال شركات السيارات؟

أحمد شوقيتنطلق بعد غد الأربعاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا 2017" في نسخته الرابعة والعشرين، يأتي انعقاد المعرض بعد تأجيله لمدة تقارب 6 أشهر بعد أن كان من المقرر انعقاده خلال مارس الماضي، لكن المنظمين قد اتخذوا قرارًا بالتأجيل نظرًا لتواضع مستوى المشاركة.يأتي انعقاد المع

أحمد شوقي



تنطلق بعد غد الأربعاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا 2017” في نسخته الرابعة والعشرين، يأتي انعقاد المعرض بعد تأجيله لمدة تقارب 6 أشهر بعد أن كان من المقرر انعقاده خلال مارس الماضي، لكن المنظمين قد اتخذوا قرارًا بالتأجيل نظرًا لتواضع مستوى المشاركة.



يأتي انعقاد المعرض في ظل حالة من الركود تجتاح القطاع منذ عدة أشهر على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي أدت إلى تراجع مبيعات القطاع بنسبة 41.8% لتسجل 69.8 ألف سيارة مقابل 119.9 ألف وحدة؛ بتراجع 50.1 ألف سيارة.

وتراهن بعض شركات السيارات على انعقاد المعرض لتحريك الطلب وزيادة المبيعات فهل ينجح المعرض في تحقيق هذا الهدف؟

يقول مدحت رمضان مدير العلاقات التسويقية لشركة ACG & ITF، إحدى الشركات المنظمة لمعرض أوتوماك فورميلا إن المعرض يعقد هذا العام في ظروف خاصة جدًا من حيث التوقيت وأوضاع السوق ومستوى المشاركة معتبرًا أن انعقاد المعرض في ظل الظروف الراهنة يعتبر فرصة جيدة للمساهمة في تحريك الطلب على السيارات خاصة أنه يأتي بعد امتصاص السوق آثار الزيادات الكبيرة في الأسعار.

وأضاف أن المعرض يعتبر فرصة تسويقية للشركات قبيل استقبال عام 2018 الذي سيشهد تحركًا ملحوظًا في المبيعات مقارنة بالعام الجاري.

واعتبر سمير علام نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل أن نجاح أوتوماك فورميلا في تحريك مبيعات السوق يعتمد على العروض التي ستطرحها الشركات ومستوى الأسعار بالنسبة للطرازات الجديدة؛ متوقعًا انفراجة بسيطة في الطلب على السيارات.



ولفت إلى أن أي طراز ينجح في لفت الأنظار خلال فعاليات المعرض يعتبر نجاحًا لافتًا إلى سيطرة الطرازات والعلامات الصينية على الدورة المقبلة لأوتوماك فورميلا في ظل غياب عدد من العلامات البارزة والتي قد تكون انتهت إلى أن المعرض لا يتناسب مع خطتها التسويقية خلال الفترة المقبلة أو أن السيولة لديها لا تسمح بذلك في ظل تبني موازنالت تقشفية في بعض الشركات كرد فعل على الركود الذي يجتاح السوق.

وأوضح أن بعض الشركات قد رأت أن هذا الركود يقلل فرص نجاح المعرض في تحقيق أهدافه التسويقية ومن ثم فضلت القيام بمحاولات تسويقية فردية من خلال المؤتمرات الخاصة والاحتفالات التي يتم تنظيمها من حين إلى آخر لإطلاق علامات جديدة في السوق أو للإعلان عن الطرازات التي تطرح لأول مرة.

وأشار إلى أنه في المقابل رأت شركات أخرى أن تتواجد بقوة ضمن الفعاليات للتعريف بنفسها أو للاحتفاظ بوجودها الدائم والمتعارف عليه في المعرض.

وتوقع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن يسهم أوتوماك فورميلا في تحريك المبيعات لكن بنسبة أقل من المعتاد خلال السنوات السابقة بسبب تأخر موعد انعقاده لنهاية العام مما ادى لقيام الشركات خلال الشهور الماضية بالإعلان عن المنتجات الجديدة المتوفرة لديها؛ مما أدى لتضاؤل مستوى المشاركة في المعرض ومحدودية السيارات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها على هامش فعالياته.

وقدر نسبة تحرك المبيعات بعد المعرض بما يتراوح بين 15 و20% مقارنة بالأوضاع السابقة على انعقاده بفعل الحجوزات التي قد يقوم بها الوكلاء أو الإعلان عن فتح باب الحجز لدى شبكة الموزعين والتجار.

ولفت إلى أن نسبة من الجمهور لا تهتم بعدد العلامات التجارية المتواجدة في المعرض وإنما تترقب موعد انعقاده للقيام بزيارات تفقدية للطرازات التي يمكن اقتناؤها ومن ثم فإن المعرض يعتبر فرصة تسويقية جيدة للمشاركين فيه؛ لافتًا إلى أن العديد من العلامات الصينية ستقوم بطرح طرازاتها وتسويقها من خلال المعرض.

وتوقع محمد فرج رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب وكيل زوتي أن يسهم المعرض في تحريك مبيعات السيارات الصينية وخلق طلب مرتفع على المنتجات التي تطرح منها لأول مرة سواء الطرازات أو العلامات التجارية لأنها تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها من العلامات التجارية والطرازات المنافسة والمنتمية إلى جنسيات أخرى.

وأوضح أن السوق سيستفيد من حالة استقرار أسعار الصرف وتدبير الدولار من جانب القطاع المصرفي وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة متوقعًا تطورات كبيرة في مجال صناعة وتجارة السيارات خلال العام المقبل على أن يشهد السوق طفرة كبيرة خلال 2019.

لكنه أوضح أن الأمر يختلف بالنسبة للسيارات الصينية مرتفعة الأسعار لأن عميلها مختلف عن عميل السيارات منخفضة ومتوسطة الأسعار حيث تستهدف الشريحة الأولى طبقة العملاء الذي يريدون اقتناء سيارة فاخرة لكنهم لا يمتلكون قيمتها فيلجأون إلى بديل صيني يوفر نفس الإمكانات لكن بسعر أقل بخلاف الشريحة الثانية التي تنافس السيارات الكورية واليابانية بشكل أساسي.

وأوضح ان سيارات زوتي التي ستطرحها مجموعة اي اف جي تعتبر صينية المنشأ لكن تم تصميمها لتحاكي العلامات الفاخرة من حيث الإمكانات والمواصفات بسعر أقل كما أنها تستخدم أفضل المكونات في الصين كما أن الشركة الأم متعاقدة مع العديد من موردي العلامات التجارية الألمانية مثل أودي لذا يستخدمان مكونات متشابهة مثل الفرش والأبواب وغيرهما وفق قوله.